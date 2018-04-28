ارتفاع المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية بشأن المعنويات الاقتصادية ومناخ الأعمال أمس أن معنويات مديري الشركات والمستهلكين في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة جاءت أفضل من التوقعات في أبريل الجاري.

وقالت المفوضية إن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو استقر خلال أبريل الجاري عند 112.7 نقطة، بينما كان محللون استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يسجل المؤشر 112.0 نقطة في المتوسط.

وزادت ثقة المستهلكين إلى 0.4 في أبريل من 0.1 % في مارس الماضي، وسجلت مؤشرات الثقة الخاصة بقطاع الصناعات التحويلية ارتفاعاً طفيفاً أيضاً.

وكان المديرون في قطاعات التجزئة والخدمات والإنشاء أقل تفاؤلاً في أبريل مقارنة مع مارس. كما جاءت قراءة مؤشر مناخ الأعمال فوق توقعات خبراء الاقتصاد عند 1.35 وإن كانت انخفضت عن القراءة المعدلة لمارس البالغة 1.44.