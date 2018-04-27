77.7 مليون درهم صافي أرباح تبريد بنمو 3% في الربع الأول

ارتفع صافي أرباح شركة «تبريد» بواقع 3.1% في الربع الأول من العام 2018 محققةً 77.7 مليون درهم، مقارنةً مع 75.4 مليون درهم في الربع الأول من العام 2017، وقد حافظت الشركة على ثبات أدائها القوي بتوفير نحو 1.1 مليون طن تبريد لعملائها من خلال 72 محطة موزعة في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال خالد عبدالله القبيسي، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد: «تمكنت شركة «تبريد» مجدداً من تحقيق نتائج قوية ساهمت في تعزيز مكانتها الرائدة في المنطقة، وقوة نموذج أعمالها الذي يرتكز على أعمال وحدة المياه المُبرّدة الأساسية التي تدعم تحقيق عائدات ثابتة ومجدية للمساهمين، والتي تبقى في مقدمة أولوياتنا. ونحن على ثقة بقدرتنا على الاستمرار في تحقيق النمو وتوسيع قاعدة عملياتنا، في حين نتطلع إلى تحقيق المزيد من النتائج القوية خلال هذا العام المالي».

من جانبه، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي لشركة تبريد: «نحن سعداء لنثبت مرةً أخرى أن حلول تبريد المناطق المبتكرة التي نقدمها تسهم في الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق استدامة الطاقة.

ويُعدُّ الاستحواذ على شركة «أس و تي للتبريد المركزي» خطوةً مهمةً نحو تحقيق أهدافنا المستقبلية ضمن خططنا التوسعية طويلة الأجل. وسنواصل جهودنا لإيجاد الوسائل الكفيلة بتحقيق قدر أكبر من الكفاءة، وتطوير طرق مبتكرة تسهم في تخفيض استهلاك الطاقة، وقد كان المشروع التجريبي بالتعاون مع معهد «مصدر» للعلوم والتكنولوجيا، مثالاً حقيقياً لما حققناه من نجاح في هذا الصدد».

وأضاف: ستسعى شركة تبريد دائماً لانتهاز الفرص التي من شأنها أن تعطي قيمة مضافة لأعمالنا، وتعزز من قدرة شركائنا على خفض استهلاك الطاقة.

يذكر أن شركة «تبريد» هي الشريك المفضل للمؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تقدم حلولاً مبتكرة لتبريد المناطق تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وتقليل الضرر على البيئة.