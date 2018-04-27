رئيس بونتلاند: الإمارات تدعم تعزيز التنمية الاقتصادية في الصومال

أكد عبدالولي محمد علي، رئيس ولاية بونتلاند، أن الإمارات تعتبر أكبر شريك استراتيجي للصومال وثمة علاقات تاريخية تربط البلدين، لافتاً إلى أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في دعم استقرار الصومال، مثمناً الدعم الذي تقدّمه لتحقيق التنمية في بونتلاند «أرض النبط».

وقال رئيس بونتلاند خلال مؤتمر صحافي استضافه نادي دبي للصحافة، أمس: «الإمارات تُعدّ شريكاً استراتيجياً في الحرب ضدّ الإرهاب وكذا مجابهة الاتجار غير الشرعي في البشر، والصيد غير المشروع، والقرصنة».

وأضاف أن التعاون مستمر بين البلدين وسوف يتعزز في المستقبل ونتطلع إلى التعاون مع دولة الإمارات في شتى المجالات كالتعليم والصحة والتكنولوجيا وغيرها.

وأوضح أن «استثمار شركة «موانئ بي آند أو» لإدارة وتطوير ميناء بوساسو في ولاية بونتلاند «أرض النبط» الصومالية لـ 30 عاماً، بقيمة 336 مليون دولار، ستكون له آثار إيجابية كبيرة في اقتصاد بلاده.

فإضافة إلى الدور التنموي لهذه المشروعات ستسهم في استقطاب الاستثمارات العالمية من شركات إماراتية وعالمية، وهذا بدوره سيوفر آلاف فرص العمل للصوماليين، ونحن نرحب بالشركات الإماراتية للاستثمار داخل بونتلاند».

وفي إطار تعليقه على مشرع ميناء «بوساسو» مع شركة «موانئ بي آند أو»، قال محمد علي: «تتيح لنا السلطات الدستورية فيما يتعلّق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، الدخول في اتفاقيات مع شركات وطنية وأجنبية. ويُعدّ مشروع «بوساسو»، أحد الأمثلة على المشاريع التي تساعدنا على دعم وتنمية اقتصادنا، وتطوير التجارة في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة لشعبنا».

وأضاف: «تتمتع بونتلاند بموقع استراتيجي، نظراً لكونها الدولة الوحيدة التي تتمتع بحدود على البحر الأحمر والمحيط الهندي».