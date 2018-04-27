شح السيولة وهيكلة الشركات يضغطان على الأسواق

هبطت أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، مع استمرار تعرضها لضغوط بيعية طالت غالبية أسهم العقار والبنوك والاستثمار والاتصالات، وسط شح السيولة وضعف الثقة بعد إعلان عدة شركات عن خطط لإعادة هيكلة رأس المال وخفض رأس المال.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.27% ليغلق عند 3042.82 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاستثمار في مقابل ارتفاع البنوك، بينما تراجع سوق العاصمة بنحو 0.2% إلى 4697.23 نقطة مع تراجع البنوك والاتصالات.

ووصلت سيولة السوقين إلى 1.62 مليار درهم موزعة بواقع 931 مليون في دبي، و687.5 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 1.02 مليار سهم منها 615.3 مليون في دبي، و407.9 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ ما يزيد على 16 ألف صفقة.

هيكلة

وقال أيمن القصبي، مدير إدارة التداول بشركة جلوبال لتداول الأسهم والسندات، إن أداء الأسواق المحلية خلال تداولات الأسبوع الماضي سيطر عليه الضعف بسبب حذر وقلق المستثمرين، خصوصاً بعد إعلان شركات عن خطط لإعادة هيكلة رأس المال وخفض رؤوس الأموال لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وأضاف القصبي لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق نجحت في جلسة الخميس في الصعود وتعويض جزء من خسائرها مع تحسين معنويات المستثمرين مع توالي إعلانات البنوك والشركات عن أرباح قوية، وهو ما نعتقد أنه يسهم في دعم أداء الأسواق خلال الفترة المقبلة.

دبي

وضغط على أداء سوق دبي انخفاض أسهم العقار بقيادة «إعمار العقارية» الذي تراجع بنحو 1.24% إلى جانب هبوط «دريك آند سكل» بنحو 20.58% و«أرابتك» 1.87% و«إعمار للتطوير»، وفي قطاع الاستثمار تراجع سهم «دبي للاستثمار» بنسبة 8% و«سوق دبي المالي» 3.42%، بينما في المقابل ارتفع قطاع البنوك مدعوماً بصعود سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» بنحو 4.3% و0.2% على التوالي.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» نشاط السوق بالقيم بنحو 168.26 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بنحو 102 مليون درهم، يتبعهما «جي إف إتش» بسيولة وصلت إلى 98 مليون درهم مع تراجعه بنسبة 3%.

أبوظبي

وفي سوق العاصمة، جاء التراجع بضغط من أسهم البنوك يقودها «أبوظبي الأول» بعد انخفاضه بنسبة 0.4% إلى جانب تراجع «بنك الاتحاد الوطني» 0.54% و«بنك الفجيرة» 9%، إضافة إلى هبوط سهم «اتصالات» بنسبة 0.29%. بينما في المقابل ارتفع قطاع الطاقة بدعم سهم «طاقة» بعد صعوده بنسبة 13.45%، وزاد قطاع العقار مع ارتفاع سهم «إشراق» 1.4% واستقرار «الدار» دون تغيير.

وتصدر سهم «دانة غاز» المشهد من حيث النشاط بالقيم بعد وصولها إلى 153 مليون درهم سهم «طاقة» بتداولات جاوزت قيمتها 137 مليون درهم، يتبعهما «أبوظبي الأول» بسيولة وصلت إلى 112 مليون درهم.

عقود

لم تشهد سوق العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، تداولات نشطة، حيث جرى التداول على 200 عقد لبنك دبي الإسلامي بنحو 109.22 آلاف درهم من خلال عملية واحدة.

أوامر البيع والشراء

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة تولي عملية إصدار أوامر شراء السهم وبيعها من خلال المستثمر نفسه أو من خلال الوكيل القانوني، وذلك عبر الوسائل المعتمدة تفادياً لتنفيذ تداولات دون موافقة المستثمر مع الحرص على تعبئة كامل بيانات أوامر البيع والشراء بمعرفتك قبل التوقيع عليها وتسليمها لشركة الوساطة، حتى لا يتم استغلالها بطريقة قد تعرضك لمخاطر التلاعب في حسابك.

إفصاحات

ـــ قررت الجمعية العمومية للشركة الإسلامية العربية للتأمين «سلامة» تأجيل الجمعية العمومية لمناقشة عدم توزيع أرباح عن 2017، إلى الإثنين المقبل، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد.

ـــ وافقت الجمعية العمومية لشركة دار التكافل على الميزانية واعتماد حساب الأرباح والخسائر عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وانتخاب مجلس الإدارة وهم: عبد العزيز البناي، وصالح الهاشمي، وعلي العويس، ويعقوب السركال، وشهاب هرموزي، وصلاح شرف، وميثاء الهاشمي، وتم تعيين عبدالعزيز البناي رئيس مجلس الإدارة، وصالح الهاشمي نائب رئيس المجلس.

ـــ عينت مجموعة جي إف أتش المالية المدرجة ببورصات دبي والبحرين والكويت، شركة الرمز كابيتال التابعة لشركة الرمز كوربويشن للاستثمار والتطوير كموفر سيولة (صانع سوق) لأسهم المجموعة، وذلك بعد موافقة مصرف البحرين المركزي وسوق دبي المالي.

ـــ اعتمدت الجمعية العمومية لمجموعة «أغذية»، أمس، زيادة التوزيعات النقدية المقترحة من 12.5% إلى 15% من رأس المال (15 فلساً للسهم الواحد) عن العام 2017.