عائدات صندوق الإمارات دبي الوطني للأسهم السعودية تتجاوز 18%

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول عن تحقيق «صندوق الإمارات دبي الوطني للأسهم السعودية» أداءً قوياً خلال الربع الأول من هذا العام؛ حيث تجاوزت عائدات الصندوق 18% منذ بداية العام حتى تاريخه، كما نمى حجم الصندوق ليصل إلى 30 مليون دولار أمريكي منذ إطلاقه في ديسمبر 2017.

وهذا الصندوق الفرعي مفتوح للمستثمرين من خلال منصة "بنك الإمارات دبي الوطني لشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير" (Emirates NBD Asset Management’s SICAV) (لوكسمبورغ) و"الإمارات لإدارة المحافظ" (Emirates Portfolio Management PCC) (جيرسي).

كان الهدف من إنشاء الصندوق هو الاستفادة من تجدد اهتمام المستثمرين بسوق الأسهم السعودية الذي انضم إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في نهاية شهر مارس الفائت - وهو تطور إيجابي من المتوقع أن يستقطب تدفقات نقدية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي من المستثمرين العالميين خلال الأشهر الاثني عشر القادمة.

ويتوقع كثيرون أن يحذو مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة حذو مؤشر فوتسي راسل بالإعلان عن إدراج سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة في شهر يونيو القادم مما سيمنح السوق السعودية دفعة جديدة نحو الأمام وسيعمل على تعزيز جاذبيتها، وهو ما قد يثمر عن تدفقات نقدية أجنبية تصل إلى حوالي 40 مليار دولار أمريكي سيكون لها وزن محتمل يمثل 2.4% في المؤشر.

وقال سلمان باجوا، المسؤول التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "مع وصول القيمة السوقية للمملكة العربية السعودية إلى نحو 500 مليار دولار أمريكي وانخفاض الملكية الأجنبية إلى ما دون 2%، تُعتبر المملكةواحدة من أكبر أسواق الأسهم في العالم والذي لم يُفتح بالكامل أمام المستثمرين الأجانب بعد.

يتمتع فريق الاستثمار لدينا بسجل حافل من الإنجازات والخبرات في مجال الاستثمار في سوق المملكة طوال عقد من الزمان، كما أنه قادر على اغتنام الفرص بالاعتماد على أدوات استثمارية فائقة تمتثل لأعلى المعايير التنظيمية الدولية. وبفضل خبرتنا المحلية في تحديد تلك الفرص الاستثمارية، نجحنا في تحويل صندوق قائم إلى صندوق سعودي فقط في ديسمبر 2017.

وقال عثمان أحمد، مدير الاستثمارات في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول: "يوفّر سوق الأسهم السعودية واحدة من أبرز الفرص وأهمها في العالم، وانطلاقاً من كوننا شركة محلية، نرى أننا في وضع جيد يمنحنا الأفضلية لطرح أفكار وآراء متعمقة جديرة بالثقة. تتّسم السوق بالتنوّع حيث تتمثل فيها جميع القطاعات الرئيسية، بما فيها شركات الخدمات المالية والبتروكيماويات والاتصالات والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والصناعات ومواد البناء؛ وهو ما يتيح فرصة تتفوق على تلك المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

دور مهم

يضطلع الصندوق بدور مهم بوصفه إحدى نقاط القوة الرئيسية لشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، حيث يحظى بفريق عمل على قدر عالٍ من الخبرة في إدارة الأسهم السعودية منذ عام 2007 كجزء من مهام الشركة الإقليمية واسعة النطاق. وجاء الإطلاق الأخير عقب الأداء القوي الذي شهدته الشركة خلال عام 2017؛ حيث وسّعت من نطاق وجودها في دول مجلس التعاون الخليجي بإضافة بعض من أضخم المؤسسات الإقليمية إلى قائمة عملائها وزيادة معدل اختراقها لقاعدة المستثمرين الدوليين، وخصوصاً في أوروبا.