مهلة إعفاء المتأخرين بالتسجيل لـ«القيمة المضافة» تنتهي 30 الجاري

أكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أن الجولة التوعوية للهيئة التي شملت كافة الإمارات للتعريف بخطوات التسجيل وتقديم الإقرارات الضريبية، التي بدأت في الحادي عشر من الشهر الجاري واختتمت أمس، حققت نجاحاً ملحوظاً واستجابة كبيرة من قطاعات الأعمال.

وأشار إلى أن الجولة استهدفت توعية الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين لم يقوموا بالتسجيل وتشجيعهم ومساعدتهم للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة بإعفاء المتأخرين عن التسجيل من غرامات التأخير حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي في حال كانوا ملزمين للتسجيل من يناير 2018 مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق.

وقال البستاني في بيان صحفي أصدرته الهيئة أمس، إن عدد الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة التي شاركت بالحضور في الجولة التوعوية الشاملة يقدر بنحو 1000 من الخاضعين للضريبة، حيث جرى تنظيم الحملة بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية والبلديات في كافة الإمارات وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بتنفيذ النظام الضريبي والرقابة خلال التنفيذ بهدف تقديم أفضل الخدمات وضمان التطبيق الناجح للتشريعات الضريبية، موضحاً أن فريق من الهيئة قام خلال الحملة بالتواصل مع قطاعات الأعمال والرد على استفساراتهم وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالتسجيل الضريبي وتقديم الإقرارات الربع سنوية والشهرية وفق المهل المحددة تجنباً لغرامات التأخير.

وأضاف خالد البستاني: «حققت الجولة التوعوية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية عديدة، حيث تم الاستماع لملاحظات واستفسارات قطاعات الأعمال التي تأخرت في التسجيل ومعرفة أسباب عدم قيامهم بالتسجيل لمعالجة هذه الأسباب وإزالة أية عقبات قد تواجههم.. فتم توجيه الدعوة لقطاعات الأعمال غير المسجلة في كل إمارة للحضور والمشاركة في اللقاءات».

تعاون

وأكد خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة تعاون جميع الأطراف المعنية بالضريبة لتلافي التعرض للغرامات، مشيراً إلى أن الهيئة تهدف لمساعدة قطاعات الأعمال على مواءمة أنظمتها المالية والتقنية لضمان جاهزيتها واستعداداتها للامتثال بالأنظمة والإجراءات الضريبية في الدولة بما فيها ضريبة القيمة المضافة وحرصت على إعطاء مهلة كافية للاستعداد للتطبيق.