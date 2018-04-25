«شعاع كابيتال» تستحوذ على «المتكاملة للأوراق المالية» و«المتكاملة كابيتال»

أعلنت «شعاع كابيتال»، شركة الخدمات المالية في دولة الإمارات، استكمالها الاستحواذ على شركتي «المتكاملة كابيتال» و«المتكاملة للأوراق المالية» بعد حصولها على الموافقة النهائية من هيئة الأوراق المالية والسلع ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتنص استراتيجية الأعمال متعددة المحاور التي تنتهجها «شعاع كابيتال» حالياً، والتي دخلت حيز التنفيذ في مطلع 2017 وساهمت في عودتها إلى مسار من الربحية المستدامة طويلة الأمد، على نمو وتطور نشاط وحدات أعمالها الأربع عبر النمو الطبيعي والاستحواذات الاستراتيجية، إضافة إلى تبادل الخدمات والمنتجات بين وحدات الأعمال لدى «شعاع» ما يوفر لعملاء الشركة منفذاً موحداً إلى قاعدتها الواسعة من المنتجات والخدمات المالية والاستثمارية.

وفي ضوء ذلك، ستبدأ «المتكاملة كابيتال» و«المتكاملة للأوراق المالية» بالعمل تحت مظلة «شعاع كابيتال» اعتباراً من أمس، مما يرفع قيمة الأصول تحت الإدارة لدى «شعاع كابيتال» إلى قرابة 4.5 مليارات درهم، ويضيف قاعدة عملاء جديدة تضم 3 آلاف عميل من العملاء الأفراد والمؤسسات، و15 مليار درهم من الأصول في عهدة المجموعة ضمن وحدتها لخدمات الوساطة التي تصنف اليوم من العشرة الأكبر على مستوى دولة الإمارات. وستبدأ «شعاع كابيتال» بتوحيد نتائج «المتكاملة كابيتال» و«المتكاملة للأوراق المالية» بدءاً من الربع الثاني 2018 لأغراض إعداد التقارير.

وقال فؤاد طارق خان، مدير عام «شعاع كابيتال»: تمثل «المتكاملة كابيتال» و«المتكاملة للأوراق المالية» إضافة طبيعية إلى منصة «شعاع كابيتال». ولدى استكمال الاندماج، نتوقع لأعمالنا أن تشهد مستويات أعلى من الانسجام والكفاءة ومزيداً من العمق في المنتجات والعروض الاستثمارية لقاعدة عملائنا الموسّعة.

وعلاوة على ما تقدم، أكدت «شعاع كابيتال» أن العرض الذي قدمته للاستحواذ على «شركة أموال الدولية للاستثمار» في دولة الكويت بانتظار موافقة الجهات التنظيمية حالياً. وتعمل الشركة حالياً على عدد من فرص الاستحواذ المحتملة الأخرى في المنطقة، بما في ذلك في مصر.