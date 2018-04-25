«عمومية» اتحاد مصارف الإمارات تعتمد خطة عمل 2018

عقد اتحاد مصارف الإمارات، الهيئة التمثيلية المهنية للمصارف الـ 49 الأعضاء العاملة في دولة الإمارات، أول من أمس اجتماعه السنوي للجمعية العمومية برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، وحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وممثلين عن البنوك الأعضاء. واستعرض الاجتماع أبرز أنشطة الاتحاد وإنجازاته خلال عام 2017، كما اعتمد أولوياته وخطة عمل عام 2018.

وأقر الحضور البيانات المالية المدققة لعام 2017، واعتمد الميزانية التقديرية لعام 2018. كما أشاد الحضور بدور الاتحاد البنّاء، الذي يؤديه بدعمٍ من الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء، ومساهمته الكبيرة في إرساء معايير جديدة للعمل المصرفي وتعزيز هذا القطاع الحيوي في الدولة.

وأثنى الحضور على المبادرات الرئيسية للاتحاد، ولا سيما إطلاق منصة تبادل معلومات التهديدات السيبرانية، إلى جانب تطوير إطار عمل لقواعد سلوك البيع. كما أشاد الحضور بإصدار المصرف المركزي للنظام الجديد المتعلق بسعر الفائدة بين البنوك في الدولة "الإيبور".

وتخلل الاجتماع استعراضاً للتقدم الملحوظ الذي حققه الاتحاد في تنفيذ المبادرات التي أعدتها وأطلقتها اللجان الفنية العشرون خلال عام 2017، والإشادة بأدائهم. كما أثنى الحضور على الجهود الحثيثة التي تبذلها اللجان في سبيل دعم الابتكار وتحسين تجربة العملاء ومستوى رضاهم، فضلاً عن تعزيز مكانة اتحاد المصارف والقطاع المصرفي في الدولة.

وقد تم مناقشة عددٍ من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.