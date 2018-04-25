مصلحة عملاء «الإمارات دبي الوطني» في صلب عملياته

قدّم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، الشكر إلى جميع موظفي المجموعة الذين أمضوا فترة طويلة من حياتهم المهنية في بنك الإمارات دبي الوطني، وأسهموا خلالها في دعم مسيرة النجاح والتطور التي حققها البنك في دولة الإمارات والمنطقة.

وقال سموه أمس خلال حفل تكريم 60 موظفاً وموظفة ممن أمضوا 25 عاماً متواصلة في خدمة المجموعة في المقر الرئيسي للبنك في منطقة ديرة: إذ بفضل الموظفين وتفانيهم وعملهم الجاد والدؤوب استطعنا ترسيخ مكانتنا كبنك رائد في قطاع الخدمات المصرفية الإلكترونية، بما يتماشى مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وفي الوقت الذي يواصل فيه سموه قيادة مسيرة تحول دبي إلى مدينة ذكية بالكامل تشرف عليها حكومة ذكية، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني بدوره الارتقاء بمعايير الخدمات المصرفية الذكية والمبتكرة والتي تحمل لمسة بشرية.

وأضاف سموه لا شك أن الفضل الأكبر في نجاحنا هذا يعود إلى الكوادر والكفاءات المتميزة التي احتضنها البنك طوال هذه السنوات، والتي ساعدتنا على البقاء على الدوام مخلصين لجوهر مبادئنا وفلسفتنا: وهو أن نكون بنكاً يضع مصلحة عملائه في صلب عملياته، ويضع قيم التعامل الصادق مع عملائه وموظفيه فوق كل اعتبار.

التزام

وسلط الحفل الذي حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة التنفيذية في المجموعة، الضوء على إنجازات موظفي المجموعة، الذين تمكنوا من خلال تفانيهم والتزامهم بالعمل الجاد والمخلص والدؤوب على مر السنين من الإسهام في نمو البنك ونجاحه المتميز على مر العقود.

وفي معرض إشادته بالالتزام والإخلاص الكبيرين اللذين أبداهما هؤلاء الموظفون تجاه المجموعة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: أود أن أتقدم بالشكر إلى موظفي مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني الذين يتم تكريمهم، والذين كانوا ولا زالوا مثالاً يحتذى في الولاء والإخلاص والمثابرة، وأسهموا في وصول بنك الإمارات دبي الوطني إلى المكانة الكبيرة التي يتبوأها اليوم كمجموعة مصرفية رائدة.

ريادة

وتعتبر مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني مؤسسة مصرفية رائدة في المنطقة، تتيح لعملائها باقة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد، عبر أكثر من 228 فرعاً و1057 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في داخل الدولة وخارجها.