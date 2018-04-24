«أبوظبي للاستثمار» تبيع حصتها في امتياز مطار الملكة علياء

أعلنت شركة أبوظبي للاستثمار، المتخصصة في إدارة الأصول، عن تخارجها من حصتها البالغة 38 % في ائتلاف مجموعة المطار الدولي (AIG)، الشركة صاحبة امتياز إدارة وتشغيل وتوسعة مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، بما في ذلك إنشاء مبنى جديد للركاب. وذلك مقابل 230 مليون دولار (843 مليون درهم).

وكان الائتلاف بقيادة شركة أبوظبي للاستثمار، قد فاز بامتياز لمدة 25 عاماً لإدارة وتشغيل وتوسعة المطار في عام 2007، بموجب أسلوب البناء والتشغيل ونقل الملكية، بعد منافسة قوية خلال مرحلة تقديم المناقصات. وتضمن الائتلاف كلاً من «جروب إيه دي بي»، وشركة نور للاستثمار المالي، و«إدغو»، وشركة جوانو آند باراسكيفيدس (أوفرسيز)/‏‏ جيه آند بيه- أفاكس (جيه آند بيه).

ويمثل قيام شركة أبوظبي للاستثمار، ببيع حصتها من الامتياز مقابل 230 مليون دولار (843 مليون درهم)، جزءاً من صفقة ستشهد أيضاً تخارج «نور» و«جيه آند بيه» بالكامل من حصتيهما، وتخارج «إدغو» جزئياً. وستقوم جروب إيه دي بي، التي تشغل 26 مطاراً حول العالم، برفع نسبة ملكيتها في مجموعة المطار الدولي إلى 51 %.

وتتضمن قائمة المساهمين الآخرين في مجموعة المطار الدولي، كلاً من «إدغو»، و«ميريديام»، وصندوق آي دي بي للبنية التحتية 2.

دور

وفي هذه المناسبة، قال فراس عبد الكريم الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للاستثمار: لعبت شركة أبوظبي للاستثمار على مدى العقد الماضي، دوراً رئيساً في نجاح هذه الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والتي دعمت النمو الاقتصادي وقطاع السياحة في المملكة الأردنية.

وأضاف: نجحنا في تطوير مبنى حديث ومتطور للركاب، والذي زاد بشكل كبير من الطاقة الاستيعابية للمطار، كما عزز راحة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة لهم، الأمر الذي أثمر عن نمو عدد المسافرين بمقدار الضعف منذ عام 2007.

ولا يسعنا في هذا المقام، إلا أن نشكر الحكومة الأردنية الموقرة، على شراكتها الفاعلة وتعاونها الدؤوب، كما نشكر جميع شركائنا في هذا المشروع المتميز، بالإضافة إلى كافة شركات الطيران التي ساعدتنا أيضاً في تحويل مطار الملكة علياء الدولي إلى وجهة مزدهرة للسفر.

نمو

ومنذ أن بدأت مجموعة المطار الدولي بتشغيل المطار، ارتفع عدد المسافرين من 3.8 ملايين مسافر سنوياً في عام 2007، إلى 7.9 ملايين خلال عام 2017، ما يعكس نموذج عملها الناجح.

وكانت المجموعة قد تولت إدارة برنامج استثمار رأسمالي كبير على مدى السنوات العشر الماضية، شمل بناء مبنى جديد للركاب، من تصميم المهندس المعماري المعروف عالمياً، السير نورمان فوستر.

وافتتح مبنى المطار الجديد في عام 2013، كما تم الانتهاء من أعمال توسعة إضافية في عام 2016، ما رفع الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار إلى 12 مليون مسافر، مقارنة مع 3.5 ملايين في عام 2007. ويحتوي المطار اليوم على 25 بوابة، من بينها بوابات يمكنها خدمة طائرة إيرباص A380 الأضخم في العالم.

مرافق

كما قامت مجموعة المطار الدولي، بإنشاء مرافق جديدة، ضمن عملية التوسعة، تتضمن صالات لرجال الأعمال، ومناطق للسوق الحرة، ومتاجر أزياء ومحال تجزئة ومساحة مخصصة لمنافذ الأطعمة والمشروبات، كما أكملت مؤخراً أعمال إعادة تأهيل المدرج الثاني للمطار.