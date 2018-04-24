مكاسب «اتصالات» ترفع سوق أبوظبي

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، إذ صعد سوق أبوظبي مدفوعاً بمكاسب سهم "اتصالات" بينما استمرت عمليات البيع في الضغط على سوق دبي لا سيما الأسهم القيادية في قطاع العقارات، بينما عاودت السيولة الارتداد من أدني مستوياتها على الإطلاق لتراوح عند 355 مليون درهم في انتظار محفزات جديدة تنعشها.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.57% أو ما يعادل 17.54 نقطة ليغلق عند 3061.97 نقطة مواصلاً تراجعه للجلسة السادسة على التوالي مع تراجع أسهم العقار يقودها «إعمار العقارية» و«دريك آند سكل»، إلى جانب أسهم الاستثمار بقيادة «دبي للاستثمار»، وربح سوق العاصمة 11 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليستقر مع الإغلاق عند 4693.47 نقطة بدعم رئيسي من صعود سهم «اتصالات» واستقرار «بنك أبوظبي الأول».

وخطف سهما «إعمار العقارية» و«طاقة» أنظار المستثمرين مع تصدرهما النشاط بالقيم والكميات، ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 355.19 مليون درهم موزعة بواقع 193.5 مليوناً في أبوظبي و161.6 مليوناً في دبي، وجرى تداول 165.6 مليون سهم منها 95.3 مليوناً في أبوظبي و70.28 مليوناً في دبي من خلال تنفيذ 3028 صفقة.

ترقب

وقال محمد الأعصر مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية، إن الأسواق المحلية استمرت في تحركاتها الأفقية مع افتقارها للمحفزات الجديدة وبقاء السيولة دون 500 مليون درهم وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى حالة الترقب المسيطرة على المستثمرين لحين الإفصاح عن مزيد من نتائج الشركات الفصلية.

وأضاف الأعصر لــــ «البيان الاقتصادي»، أن سوق دبي تعرض أمس لعمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية في القطاع العقاري خصوصاً سهم «إعمار العقارية» الذي أغلق متراجعاً بعدما اكتفت الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح نقدية استثنائية المتمثلة في توزيعات المرحلة الثانية من عوائد طرح «إعمار للتطوير».

وضغط على سوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.36% مع تصدره النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 8.4 ملايين سهم بقيمة 47.5 مليون درهم من خلال 492 صفقة، إلى جانب انخفاض «داماك العقارية» بنسبة 7.05% و«الاتحاد العقارية» 2.03% و«دبي للاستثمار» 1.91% و«دريك آند سكل» 1.2% و«سوق دبي المالي» 0.6%.

بينما في الجانب الآخر نشطت أسهم البنوك مع ارتفاع سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«بنك دبي الإسلامي» بنحو 1.44% 0.55% على التوالي، إلى جانب صعود سهم «إعمار مولز» بنسبة 0.47% و«إعمار للتطوير» بنسبة 0.18% واستقرار «أرابتك» دون تغيير.

«اتصالات»

وقاد سهم «اتصالات» صعود سوق العاصمة مع ارتفاعه بنسبة 0.87% وسط تداولات بقيمة 15.2 مليون درهم، إلى جانب صعود «بنك أبوظبي التجاري» بنحو 1.14%، واستقرار «بنك أبوظبي الأول» و«الدار العقارية» دون تغيير، فيما تصدر سهم «طاقة» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 48.7 مليون سهم بقيمة 65 مليون درهم من خلال 259 صفقة وأغلق رابحاً 14.63%.

عقود

بقيت التداولات في سوق العقود المستقبلية في ناسداك دبي محدودة لليوم الثاني على التوالي، حيث جرى أمس تداول 160 عقد لشركة «إعمار العقارية» بقيمة 90.56 ألف درهم لتغلق منخفضة بنسبة 0.37%.

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى ضرورة الحرص على الحصول على كشف حساب تفصيلي ربع سنوي من شركة الوساطة التي تتعامل معها حال شعورك بوجود حركة على الحساب خلال تلك الفترة، مع المواظبة في طلب كشف حساب تفصيلي أو بيان بأرصدتك من الأوراق المالية كلما احتاج المستثمر إلى ذلك.

كشف

إفصاحات

صادقت الجمعية العمومية لشركة داماك العقارية على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي 15% من رأس المال المدفوع (تعادل 15 فلساً للسهم).

أعلنت «شعاع كابيتال» عن استكمال عملية الاستحواذ على «المتكاملة للأوراق المالية» و«المتكاملة كابيتال»، وسيتم توحيد البيانات المالية للشركة مع الشركتين المستحوذ عليهما، ابتداءً من الربع الثاني 2018.

وقالت إن طرح عرض الاكتتاب التطوعي لشركة «أموال الدولية للاستثمار» هو حالياً قيد الموافقة من قبل السلطات التنظيمية في الكويت، كما كشفت أنها تجري مباحثات مع عدد من الجهات بهدف القيام باستحواذات محتملة في مصر.

وافقت «عمومية» الإسمنت الوطنية على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 15% من القيمة الاسمية بمعدل 15 فلساً للسهم بما يعادل 53.82 مليون درهم عن عام 2017.

ارتفعت الأرباح العائدة على مساهمي شركة تكافل الإمارات في نهاية الربع الأول من العام الجاري بنسبة 195.2% الى 2.045 مليون درهم مقابل 691.17 ألف درهم بنهاية الفترة نفسها من العام 2017.

أعلنت شركة دار التكافل عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهم: عبد العزيز البناي، صالح الهاشمي، العويس، يعقوب السركال، شهاب هرموزي، صلاح شرف، ميثاء الهاشمي، نبيل جواد سعيد سالمين الكثيري، وجمعة الخييلي.

عيّن مصرف السلام البحرين المدرج في سوقي دبي والبحرين الماليين رفيق النايض رئيساً تنفيذياً.

تناقش «عمومية» شركة الصناعات الوطنية القابضة المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين 10 مايو المقبل، توصية مجلس الإدارة بتوزيع 10% أرباحاً نقدية عن العام الماضي، بواقع 10 فلوس كويتية للسهم.

تعقد شركة أبوظبي الوطنية للتأمين اجتماع مجلس الإدارة 30 أبريل الجاري للنظر في إقرار البيانات المالية عن الربع الأول.

أقرت الجمعية العمومية لشركة ميثاق للتأمين التكافلي ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2017.

صادقت الجمعية العمومية لشركة التأمين المتحدة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية 2017، إلى جانب الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بتغيير اسم الشركة إلى «التأمين فيدلتي المتحدة».

تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخزنة للتأمين الذي كان مقرر عقده أمس إلى 30 أبريل الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.