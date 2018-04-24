مواطن يفوز بأول «تيسلا» من «كنوز الإمارات الإسلامي»

أعلن الإمارات الإسلامي، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات أمس عن الفائز بأول سيارة تيسلا في إطار حملته الترويجية لحساب كنوز الحائز على العديد من الجوائز، والتي انطلقت بتاريخ 1 فبراير وتستمر لغاية 30 أبريل الجاري. وتسلم الفائز الإماراتي، أحمد حمد السويدي، مفاتيح السيارة الأولى من أصل خمس سيارات تيسلا تقدمها الحملة في مقر الإمارات الإسلامي الرئيسي في مدينة دبي الطبية.

وتهدف حملة كنوز إلى تشجيع ثقافة الادخار بين العملاء في دولة الإمارات. ويحظى المتعاملون الذين يحتفظون برصيد قدره 5 آلاف درهم في حساب كنوز بفرصة للفوز بما يصل إلى خمس سيارات تيسلا. وعلاوة على ذلك، سيحظى هؤلاء بفرصة للفوز بالجوائز النقدية اليومية التي تبلغ قيمة كل منها 3 آلاف درهم، حيث يتيح كل متوسط رصيد قدره 1000 درهم فرصة واحدة لدخول السحب.