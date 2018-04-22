«جلف كابيتال» تتملّك حصة أغلبية في «أكيومد»

أعلنت «جلف كابيتال» المتخصصة في الاستثمارات البديلة بالشرق الأوسط أنها تملّكت حصة أغلبية في «أكيومد براكتس مانجمنت»، المتخصصة في إدارة دورة الإيرادات بدول التعاون ومقرها دبي.

وستواصل الشركة بعد عملية التملّك تقديم خدماتها من خلال فريقها الحالي كما ستسعى لتنمية فريقها الإداري ولإضافة كبار المديرين التنفيذيين لترسيخ ودعم موقعها.

وتستفيد «أكيومد» من تقنياتها وإجراءاتها الخاصة من أجل مساعدة موفري الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارات والسعودية والكويت على تحسين إجراءات التوثيق الطبي وعلى تحسين دورات إصدار الفواتير وتنمية الإيرادات وتسريع عمليات التحصيل.

وتُعَدّ الشركة الأولى من نوعها وهي أكبر شركة في قطاعها بمنطقة الشرق الأوسط حالياً، حيث تقدّم خدمات لإدارة دورة الإيرادات، وتولّت إدارة أكثر من 9 ملايين مطالبة طبية بلغت قيمتها أكثر من 4.1 مليارات درهم حتى الوقت الحالي.

وتقدم «أكيومد» خدمات تعهيد إجراءات الأعمال والترميز الطبي والحلول التقنية والخدمات الاستشارية وتأمين موظفين اختصاصيين وتغطية كافة احتياجات إصدار فواتير التأمين للمستشفيات والعيادات ومراكز التشخيص والجهات الأخرى التي توفّر خدمات الرعاية الصحية.

مخاطر تنظيمية

وقال الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: يُعَدّ الاستثمار الاستراتيجي في «أكيومد» استثماراً مهماً بالنسبة لجلف كابيتال لأنه يتيح لمستثمرينا المزيد من الانكشاف على قطاع الرعاية الصحية سريع النمو في دول التعاون ولكن من دون ضخّ الرساميل الكبيرة وكذلك من دون التعرّض للمخاطر التنظيمية التي ترتبط عادة بالاستثمار في هذا القطاع.

وأضاف: «أكيومد» شركة رائدة في إدارة دورة الإيرادات في منطقة الخليج، ونتطلّع لتمويل ودعم نمو الشركة حتى يتسنّى لها مواصلة عملها في تحسين الأداء التشغيلي والمالي إلى موفري الرعاية الصحية في المنطقة.

وقال الدكتور أيهم رفعت، المؤسس والرئيس التنفيذي في أكيومد: من خلال الشراكة مع جلف كابيتال سنتمكّن من تعزيز موقعنا في السوق ومن تحفيز نموّنا في الإمارات والسعودية وفي أسواق إقليمية أخرى.

خدمات جديدة

وأوضح أن سعينا الدؤوب لتنمية أعمالنا الأساسية لتأمين خدمات إدارة دورة الإيرادات، فإن شراكتنا مع جلف كابيتال ستسمح لنا بإضافة خدمات جديدة والاستثمار في تقنيات حديثة وبالغة التطور من أجل تحسين وأتمتة سير العمل وهو أمر لا يمتلك عملاؤنا من المستشفيات ومؤسسات الرعاية الصحية القدرة أو الرغبة في إجرائه داخلياً وتشكّل صفقة التملّك الأخيرة الاستثمار الرابع الذي تجريه جلف كابيتال في قطاع التكنولوجيا.

ومن من المُتوقَّع أن ينمو قطاع إدارة دورة الإيرادات بمعدّل سنوي مُركّب يتجاوز 20% في الإمارات والسعودية، مع تحوّل المستشفيات بشكل متزايد نحو تعهيد نشاطاتها غير الأساسية إلى شركات متخصّصة ومع تنظيم وتحسين معايير التحصيل يقوم موفّرو الرعاية الصحية في كلّ من دولة الإمارات والسعودية في الوقت الحالي بمعالجة ما يصل إلى 95% من مطالبات التأمين الصحي داخلياً، ممّا يعني أنها عمليات مكلفة وتستهلك الكثير من وقت الموظفين.