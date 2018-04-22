عمومية دواجن رأس الخيمة تقر توزيع 5% أرباحاً نقدية

أقرت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة للدواجن والعلف توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 5% من رأس المال البالغ 86 مليوناً و400 ألف درهم وانتخبت الجمعية مجلس إدارة جديداً لمدة 3 سنوات.

وسجلت أرباح الشركة انخفاضاً للعام المالي 2017 لتصل إلى مليون و168.99 ألف درهم، مقابل 11 مليوناً و252.6 مليون درهم عن الفترة نفسها من 2016 فيما ارتفعت مبيعات الشركة إلى 41.40 مليون درهم، بزيادة قدرها 5.87 ملايين درهم على نفس الفترة من 2016 وسجلت تكلفة المبيعات خلال 2017 زيادة قدرها 7.01 ملايين درهم على نفس الفترة من 2016 نتيجة لزيادة الإنتاج وتنفيذ مشاريع تطوير وإنشاء البنية التحتية.

تكلفة تشغيلية

وأوضح مبارك الشامسي نائب رئيس مجلس الإدارة خلال ترؤسه اجتماع الجمعية العمومية الذي أقيم أمس بمقر الشركة في رأس الخيمة، أن تراجع أرباح الشركة يعود للتكلفة التشغيلية المرتفعة لقطاع التسمين للدواجن، لافتاً إلى أن هناك استراتيجية جديدة تعتمد على تحديث أسطول النقل ونقاط التوزيع وغيرها من الأمور التي تحاول الشركة تحقيق الأرباح المطلوبة من خلالها.