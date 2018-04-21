آخر الأخبار

33 مليوناً صافي الاستثمار الأجنبي بالأسهم في أسبوع

المصدر:
  • أبوظبي - رامي سميح
التاريخ:

+++

طباعة Email

وصل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية إلى نحو 33 مليون درهم في تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في تحركاتهم مع توجههم نحو الشراء في أبوظبي والبيع في دبي مع سيطرة الترقب على معنوياتهم انتظاراً لمزيد من نتائج الشركات المترقبة.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون في السوقين نحو الشراء خلال تداولات الأسبوع الماضي بصافي استثمار بلغ نحو 90 مليون درهم، منها 17 مليون درهم للعرب، و33 مليون درهم للأجانب و40 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 90 مليون درهم.

وتفصيلا، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي خلال أسبوع بصافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم، منها 21.5 مليون درهم للعرب، و66.8 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم.

 

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon