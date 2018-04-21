33 مليوناً صافي الاستثمار الأجنبي بالأسهم في أسبوع

وصل صافي الاستثمار الأجنبي في سوق الأسهم المحلية إلى نحو 33 مليون درهم في تداولات الأسبوع الماضي وسط تباين في تحركاتهم مع توجههم نحو الشراء في أبوظبي والبيع في دبي مع سيطرة الترقب على معنوياتهم انتظاراً لمزيد من نتائج الشركات المترقبة.

ووفق مسح لـ«البيان الاقتصادي»، اتجه المستثمرون العرب والأجانب والمواطنون في السوقين نحو الشراء خلال تداولات الأسبوع الماضي بصافي استثمار بلغ نحو 90 مليون درهم، منها 17 مليون درهم للعرب، و33 مليون درهم للأجانب و40 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 90 مليون درهم.

وتفصيلا، اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي خلال أسبوع بصافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم، منها 21.5 مليون درهم للعرب، و66.8 مليون درهم للمواطنين، في المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع بصافي استثمار بلغ 88.4 مليون درهم.