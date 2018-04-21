الاسترليني ينخفض 0.2 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين

انخفض الجنيه الاسترليني 0.2 % إلى أدنى مستوى في أسبوعين بعد أن ألمح محافظ بنك انجلترا مارك كارني إلى أن البنك المركزي قد لا يسارع إلى زيادة أسعار الفائدة في مايو بسبب بيانات اقتصادية «متباينة».

كان مستثمرون اشتروا الاسترليني ليرتفع سعره هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياته منذ التصويت على انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو 2016، لأسباب من بينها تنامي التوقعات بأن بنك انجلترا سيرفع أسعار الفائدة الشهر القادم لكبح التضخم. والاسترليني إحدى أفضل العملات الرئيسية أداء منذ بداية 2018.

لكن بيانات ضعيفة بشأن النمو المتوقع للأجور والتضخم هذا الأسبوع شجعت كارني على التصريح لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أول من أمس بأن زيادة أسعار الفائدة أمر غير مؤكد، وأن هناك اجتماعات أخرى سيعقدها البنك في وقت لاحق من العام.

واستقر الاسترليني دون تغيير يذكر مقابل اليورو أمس عند 87.72 بنساً لليورو.