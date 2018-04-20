336.3 مليار درهم رصيد «المركزي» من العملات الأجنبية

بلغ رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية 336.32 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 11.34 مليار درهم وبنمو 10.3% مقارنة مع 324.98 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2017.

وأظهرت الإحصاءات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أمس، أن الزيادة المسجلة في الأصول الأجنبية للمصرف المركزي جاءت نتيجة ارتفاع الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج من 178.83 مليار درهم في الربع الأول من العام 2017 إلى 271.2 مليار درهم نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأصول العملة الأجنبية لا تتضمن شريحة الاحتياطي لدى المصرف وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي. في المقابل، فقد انخفض رصيد المركزي من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق من 140.5 مليار درهم تقريباً في الربع الأول من 2017 إلى 55.18 مليار درهم في نهاية مارس الماضي.