تباين أسواق الأسهم والسيولة تعاود الهبوط دون 300 مليون

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس، مع عودة تراجع السيولة دون 300 مليون درهم في ظل سيطرة الترقب على معنويات المستثمرين انتظاراً لنتائج باقي الشركات المدرجة.

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.18% أو ما يعادل 5.6 نقاط ليغلق عند 3082.09 نقطة مع تراجع «بنك دبي الإسلامي» و«أرابتك القابضة» و«دريك آند سكل»، فيما ربح سوق أبوظبي 24.5 نقطة او ما نسبته 0.52% ليستقر عند 4706.56 نقاط مع صعود «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 271.9 مليون درهم موزعة بواقع 165.29 مليونا في دبي و106.6 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 124.8 مليون سهم منها 78.3 مليونا في دبي و46.5 مليونا في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3027 صفقة.

نشاط

وقال خبير أسواق المال إيهاب رشاد، إن الأسواق المحلية أظهرت أداء متفاوتاً في آخر جلسات الأسبوع مع تعرض سوق دبي لبعض الضغوط مع هبوط سهم «بنك دبي الإسلامي» بينما كان هناك نشاط ملحوظ للأسهم العقارية. وأضاف رشاد لـ «البيان الاقتصادي»، بينما في سوق العاصمة كان هناك أداء جيد بدعم رئيسي من «بنك أبوظبي الأول» إلى جانب بعض الأسهم القيادية الأخرى مثل «اتصالات» مع استمرار غياب المحفزات وشح السيولة.

ضغوط

وضغط على سوق دبي انخفاض سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 1.98% مع تصدره النشاط بالقيم والأحجام بنحو 59.5 مليون درهم بعد تداول أكثر من 11 مليون سهم إلى جانب تراجع «أرابتك» بنسبة 1.84% و«أرامكس» 0.98% و«داماك» 0.67% و«دريك آند سكل» 0.58% و«الاتحاد العقارية» 0.47%.

وقلص من وتيرة هبوط السوق ارتفاع أسهم «إعمار للتطوير» بنسبة 2.04% و«دبي للاستثمار» 1.94% و«الإمارات دبي الوطني» 0.48% و«إعمار مولز» 0.47%، بينما بقي سهم «إعمار العقارية» مستقراً من دون تغيير.

صعود

وعزز صعود سوق العاصمة ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.21% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 33.19 مليون درهم بعد تداول 2.65 مليون سهم من خلال 177 صفقة، إلى جانب صعود سهم «اتصالات» بنسبة 0.29% و«مصرف أبوظبي الإسلامي» 0.52% و«الواحة كابيتال» 0.56%. وتصدر سهم «طاقة» النشاط بالقيم بنحو 14.9 مليون سهم بقيمة 17.7 مليون درهم من خلال 105 صفقات، وأغلق مرتفعاً بنسبة 3.48% محققاً أعلى مستوياته منذ أغسطس 2014، بعدما أقرت عمومية الشركة أمس الأول نتائج العام الماضي التي أظهرت التحول من الخسارة إلى صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 160 مليون درهم.

عقود

تراجعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس وجرى تداول 5700 عقد بقيمة تخطت مليوني درهم من خلال 14 عملية، وانخفضت عقود «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 1.81% وهبطت عقود «أرابتك القابضة» بنحو 1.51%، فيما نزلت عقود «داماك العقارية» بنسبة 0.8%.

عمومية «أمان للتأمين» الأسبوع المقبل

قررت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) تأجيل اجتماعها السنوي إلى الأربعاء المقبل25 من أبريل الجاري، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماعها الذي كان مقرراً أمس في غرفة تجارة وصناعة دبي، لمناقشة نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وتناقش عمومية أمان خلال اجتماعها ميزانية الشركة، وتطلع على تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. دبي - البيان

توعية

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة الاستعانة بشركات الحفظ الأمين المرخصة من الهيئة للقيام بمهام حفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها وإعلام العميل بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل مصدريها وتحويل الأوراق المالية إلى الوسيط (البائع)، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري) بما يصب في مصلحة المستثمر ويحمي أصوله الاستثمارية.

إفصاحات

ـــ يجتمع مجلس إدارة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» الأربعاء المقبل لمناقشة البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018.

ـــ أعلنت دريك آند سكل إنترناشيونال عن أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها وهم: عبد الله صبحي عطاطرة، أحمد سعيد العميري، محمد صبحي عطاطرة، خميس جمعة بوعميم، عبد الله فريد القرق، أحمد الكيلاني، ومنصور محمد المهيري.

ـــ تعقد لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة ديار للتطوير اجتماعاً الاثنين المقبل للاطلاع على البيانات المالية المرحلية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018.

ـــ تعقد شركة «اتصالات» اجتماع مجلس إدارتها في 24 أبريل للنظر في البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من العام الجاري.

ـــ منحت وكالة «موديز» شركة «الظفرة للتأمين» تصنيفاً ائتمانياً من الفئة «Baa1» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ـــ -أقرت الشركة العالمية القابضة مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2017.