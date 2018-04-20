«طاقة» تنجز برنامج تحول يقلّص النفقات 13.2 مليار درهم

عقدت شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة)، الشركة المتخصصة عالمياً في قطاع الطاقة والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها وتمتلك عمليات في 11 دولة، اجتماع الجمعية العمومية السنوية في أبوظبي أول من أمس بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكبار المساهمين.

ترأس الاجتماع سعيد مبارك الهاجري، رئيس مجلس الإدارة، حيث استعرض خلاله أبرز مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي للشركة عن العام 2017.

منذ الانخفاض الحاد في أسعار الهيدروكربونات عام 2014، عملت «طاقة» جاهدةً على إنجاز برنامج تحول استراتيجي للشركة. وقد شهدت الشركة بالفعل نتائج تشغيلية ومالية إيجابية في أعمالها، حيث ساهم برنامج التحول الاستراتيجي في تقليص النفقات بقدر 13.2 مليار درهم.

وإلى جانب ذلك، حققت الشركة إنجازاً تشغيلياً بارزاً في يوليو الماضي عندما بدأت إنتاج النفط من حقل أتروش في إقليم كردستان العراق. وفي الوقت نفسه، يواصل قطاع الكهرباء والمياه تحقيق دخل مستقر للشركة ويعتبر أحد أهم مصادر دخلها الثابتة مما يوفر للشركة قاعدة قوية ترتكز عليها.

يُذكر أن «طاقة» نجحت في التحول من الخسارة إلى صافي أرباح عائدة للمساهمين بقيمة 160 مليون درهم خلال السنة المالية 2017، حيث استفاد قطاع النفط والغاز من ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية واستمرار تحسن كفاءة التكاليف، في حين واصل قطاع الكهرباء والمياه تحقيق دخل قوي.

وخلال الاجتماع، قدم سعيد حمد الظاهري، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في «طاقة»، عرضاً توضيحياً للمساهمين حول أداء ونتائج الشركة، وقال: «تواصل ’طاقة‘الاستفادة من تطبيق استراتيجية فعالة لتحسين مستوى كفاءة التكاليف والتي أصبحت الآن جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الشركة، كما تستفيد من التحسن المستمر الذي تشهده أسعار النفط.

كما ونتوقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة أن نلمس الفوائد المالية لبرنامج التحول الاستراتيجي، الذي تم استكماله أخيراً، بشكل أكبر، كما أنها تتمتع الآن بموقع أفضل للاستفادة من الفرص المتاحة حالما تنتعش الأسواق العالمية. وبالنظر إلى الفترة المقبلة، تدرس ’طاقة‘فرصاً استثمارية من شأنها خلق القيمة على مستوى قطاعي أعمالها الأساسيين، مع مواصلة نهجها الحكيم في إدارة مواردها المالية».