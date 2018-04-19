2% نمو الأرباح الفصلية لـ «الإمارات الإسلامي»

حقق مصرف الإمارات الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري أرباحا صافية بلغت 209 ملايين درهم بارتفاع نسبته 2% مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.

وأوضح المصرف أن الدخل الإجمالي بلغ 590 مليون درهم منخفضا بنسبة 1% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق وبنسبة 2% مقارنة بالربع الأول من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض أرباح مبيعات الاستثمارات.

ولفت إلى أن إجمالي الموجودات بلغ 57.8 مليار درهم منخفضا بنسبة 7% عن نهاية العام 2017 ويعود ذلك إلى قيام المصرف بخفض المبالغ النقدية المودعة لدى البنوك فيما بقيت الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة البالغة 33.7 مليار درهم ثابتة منذ نهاية العام 2017.

وحسب ما أعلنه المصرف عن نتائجه المالية للربع المنتهي بتاريخ 31 مارس 2018 فقد ارتفع قيمة أرصدة المتعاملين بنسبة 4% عن نهاية العام 2017 لتصل إلى 43.4 مليار درهم وارتفع أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 3% مقارنة بقيمتها في نهاية العام 2017.

وتحسنت مخصصات انخفاض القيمة إلى 102 مليون درهم وبنسبة 14% مقارنة بالربع الأخير من العام السابق و24% مقارنة بالربع الأول من العام السابق.

كما تحسنت نسبة التمويل المنخفض القيمة لتصل إلى 8.4% بعد أن كانت 10.3% كما في نهاية العام 2017 فيما تحسنت نسبة تغطية التمويل المنخفض القيمة لتصل إلى 123.6% بعد أن كانت 92.2% بنهاية العام 2017.

ولاتزال نسبة التمويل إلى الودائع البالغة 77.6% تعكس وضع السيولة السليم وبلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 15.2% فيما بلغت نسبة كفاية رأس المال 16.3%.

وأعرب جمال بن غليطة الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي عن سعادته بالنتائج المالية القوية التي حققها مصرف الإمارات الإسلامي خلال الربع الأول من العام 2018 وذلك في أعقاب الأداء المتميز الذي توج به العام 2017.

وقال: «تعكس هذه النتائج مدى اهتمامنا المستمر بأن نقدم إلى متعاملينا أفضل المنتجات والخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى تحقيق النمو في الدخل الأساسي المقترن مع نهجنا الحصيف في تكوين المخصصات مشيرا إلى أن حملة التحصيل المطورة التي أطلقها المصرف إلى جانب انخفاض تكاليف المخاطر قد أدى إلى تقليص حجم مخصصات انخفاض القيمة بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق».

وأكد ابن غليطة على إلتزام مصرف الإمارات الإسلامي برؤية الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وقيمه التي وضعت الأساس لبناء دولة الإمارات العربية المتحدة المزدهرة وذلك من خلال مواصلة دعم المحتاجين من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري.