1.211 مليار أرباح «دبي الإسلامي» الربعية بنمو 16%

ارتفع صافي أرباح «بنك دبي الإسلامي»، أول بنك إسلامي في العالم والأكبر في دولة الإمارات من حيث إجمالي الموجودات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 16%، ليبلغ1.211 مليار درهم، مقارنة بـ 1.042 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

وأظهرت النتائج المالية للبنك الصادرة، أمس، صعود صافي الإيرادات للبنك بنسبة 9%، لتصل إلى 1.971 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 1.804 مليار درهم حققها البنك في الفترة نفسها من عام 2017.

وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى2.697 مليار درهم، بزيادة نسبتها 13% مقارنة بـ 2.378 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2017.

وتحسنت الأرباح لكل سهم بشكل أكبر لتصل إلى 0.19 درهم في الربع الأول من عام 2018 مقارنة بـ 0.16 درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وارتفاع معدل العائدات على الموجودات إلى 2.35% في الربع الأول من عام 2018، كما أظهرت ارتفاع العائدات على الأسهم إلى 19.2% في الربع الأول من عام 2018.

آفاق مشرقة

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: تواصل بيئة الاقتصاد الكلي التعافي بشكل عام، مع آفاق مشرقة لعام 2018، يقودها مزيد من التحسن في أسعار النفط العالمية، وانتعاش النشاط الاستثماري نتيجة إطلاق مشاريع ضخمة استعداداً لمعرض إكسبو 2020.

وأضاف الشيباني: يمضي بنك دبي الإسلامي في طموحاته لتحقيق النمو في السنوات المقبلة، بعد الموافقات الأخيرة من مساهمي البنك لزيادة رأس المال من أجل تنمية وتوسيع امتيازنا التجاري.

وقال: شهد الربع الأول من هذا العام تحسناً في المقاييس المالية في أنحاء القطاع المصرفي، على أثر تطبيق قوانين اقتصادية ومصرفية جديدة، مثل معيار بازل 3، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، مع استمرار السوق بتعزيز سياساته المحلية.

أداء قوي

وقال عبدالله الهاملي، العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»: قدم البنك مجدداً أداء قوياً في جميع مؤشرات الأداء المالية الرئيسية، مع الاستمرار في جدول أعمالنا للنمو، وقد أتاح النمو الملحوظ في الربحية خلال السنوات الفائتة استمرار البنك في توزيع أرباح قوية على المساهمين، مع مواصلة تحسين توليد رأس المال داخل البنك، مشيراً إلى أنه مع استمرار تنامي الأنشطة المصرفية الإسلامية في الدولة، يبقى بنك دبي الإسلامي لاعباً رئيسياً في القطاع المالي مستحوذاً على حصة سوقية متنامية عاماً بعد عام.

خطة عشرية

وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»: يعد عام 2018 عاماً حاسماً بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث إنه يمثل ذروة الخطة العشرية، والتي شهدت تحول البنك إلى قوة مالية في القطاع المصرفي لدولة الإمارات. ومع استمرارنا في جدول أعمالنا التوسعي، فإن هذا العام يعتمد في المقام الأول على تحقيق التوازن بين النمو والربحية.

لقد كان نمونا الذي فاق أداء السوق على مدى السنوات القليلة الماضية، نتيجة لجدول أعمال استراتيجي محدّد وشامل للغاية، تم وضعه لتعزيز مكانة البنك، بما يتيح له الاستفادة من فرص السوق المرئية وغير المرئية على حد سواء.

ومن العناصر الحاسمة التي ساعدتنا على الوصول إلى ما نحن عليه اليوم، هو نجاحنا في بناء القدرات بشكل استباقي، سواء في ما يتعلق بالسيولة أو الرسملة. ولقد كان هذا الأمر من أهم عناصر تميزنا التي سمحت لنا بالنمو بشكل مربح خلال السنوات الفائتة، مع ضمان بقاء عائدات المساهمين قوية على أساس سنوي.

ومرة أخرى، بدأنا هذا العام بانطلاقة قوية، مع نمو ربحية البنك بمعدل 16%، ما يدل بوضوح على أن الخطط الموضوعة ما زالت تحقق عائدات قوية. وقد كان العامل الرئيسي للنجاح الذي شهده البنك هو دعم مساهميه على مر السنين، وخاصة في مجال بناء القدرات عند الحاجة إليها، وذلك لنضمن بقائنا على مسار النمو الذي حددناه.

وأضاف شلوان: علاوة على ذلك، أظهرت السنوات القليلة الماضية أن ربحية البنك المتنامية شكلت العامل الرئيسي في تحقيق العائدات القوية للمساهمين، ونحن على ثقة من أن هذا الاتجاه سيستمر مع مواصلة بنك دبي الإسلامي تنفيذ خططه التوسعية خلال السنوات المقبلة.

3.11 دراهم سعر إصدار الأسهم الجديدة

وافق مجلس إدارة بنك «دبي الإسلامي» أن يكون سعر الإصدار لكل سهم جديد في زيادة رأس المال هو 3.11 دراهم.

وذكر البنك، في افصاح أمس، أن سعر الإصدار سيكون بخصم مقداره 45% من القيمة السوقية للسهم بتاريخ إقفال التداول يوم الثلاثاء الماضي، ومساوياً لـ 2.54 درهم لكل سهم. ومن المقرر أن يرفع بنك دبي الإسلامي رأسماله من 4.942 مليارات درهم إلى 6.589 مليارات درهم أي بنسبة (33.33%) من خلال طرح 1.647 مليار سهم لتعزيز رأس المال العادي من الشق الأول للبنك، وتسهيل توسيع الائتمان في عام 2018.