11 ملياراً إيرادات منظومة الدرهم الإلكتروني 2017

قال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية خلال الملتقى السنوي للوزارة أمس في دبي: حققت وزارة المالية في عام 2017 العديد من الإنجازات الهامة على مستوى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، حيث تم تطوير النظام المالي الاتحادي ليعكس تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تصنيف جميع الخدمات والأنشطة الحكومية حسب فئات ضريبة القيمة المضافة وتحديثها في النظام، وإنجاز كل من مشروع المجموعات المتعددة ومشروع أتمته دورة المشتريات حتى الدفع، إلى جانب تعزيز مكانة ودور منظومة الدرهم الإلكتروني والتي شهدت ارتفاعاً مسبوقاً بحجم الإيرادات المحصلة من خلالها والذي تجاوز حاجز الـ 11 مليار درهم خلال عام 2017.

ونظمت وزارة المالية أمس الملتقى السنوي 2018 في فندق الفورسيزنز –جميرا في دبي، والذي يشكل منصة تحتفي الوزارة من خلالها بالشركاء الاستراتيجيين وموظفي الوزارة الذين ساهموا بشكل فعال في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية ومبادراتها الوطنية، وذلك في إطار سعيها الدائم لخلق بيئة داعمة للإنجاز والتميز والابتكار.

وعقد الملتقى بحضور معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، والوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات وموظفي الوزارة، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين للوزارة.

وأكد معالي عبيد الطاير أن الملتقى السنوي لوزارة المالية يمثل مناسبة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تجمع الوزارة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة ولتكريم الموظفين المتميزين. وقال معاليه: تنظم وزارة المالية ملتقاها بشكل سنوي، حيث يشكل منصة نحتفي من خلالها بشركائنا الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص، والهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية، وأيضاً لنكرم موظفينا المتميزين على الجهود التي بذلوها وساهموا من خلالها في تحقيق أهداف الوزارة ومبادراتها.

واستعرض معاليه خلال الملتقى أبرز إنجازات الوزارة وفي مقدمتها حصول الدولة على المركز الأول عالمياً في 11 مؤشراً من مؤشرات التنافسية العالمية ضمن 6 تقارير عالمية للتنافسية، وإرساء المنظومة الضريبية شاملاً لإصدار 3 قوانين اتحادية بشأن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية والإجراءات الضريبية، واعتماد 4 مبادرات ضمن موضوع السياسة المالية خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الامارات لعام 2017م، وإطلاق 3 أنظمة للخدمات الداخلية الالكترونية المطلقة، وأيضاً، إبرام الدولة لـ 113 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل و76 اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمار، و8 اتفاقيات لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية لغاية عام 2017.

نجاحات

وفي كلمته، توجه معالي عبيد حميد الطاير إلى شركاء الوزارة الاستراتيجيين، وقال: عام جديد ومسيرة جديدة، تشاركنا بها التحديات والمسؤوليات والمهام، وحققنا بعملنا المشترك نجاحات متميزة ورائدة، مما عزز إيماننا بأهمية شراكاتنا الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والمنظمات المالية المحلية والإقليمية والدولية وقطاعات الأعمال، ودورها في رفد جهود الوزارة نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية والرؤى الحكومية. وسنواصل السعي لتوطيد هذه الشراكات وتعميق أواصر التعاون المشترك، بما يخدم الصالح العام، والدولة والعمل المالي الحكومي.

واستهل الملتقى السنوي لوزارة المالية 2018 بالسلام الوطني الإماراتي، تلاه عرض فيلم قصير استعرض فيه انجازات الوزارة خلال العام الماضي، كما ألقى خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل كلمة تحدث فيها عن توجهات الدولة في مجال استشراف المستقبل. وتم خلال الملتقى تكريم الشركاء المتميزين للوزارة، والموظفين الفائزين بجائزة سمو وزير المالية، إضافة إلى الموظفين المتميزين في الوزارة.