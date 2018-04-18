جني أرباح في سوق دبي و«القياديات» تدعم صعود «أبوظبي»

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام تعاملات أمس، إذ تراجع سوق دبي مع استمرار تعرضه لعمليات جني أرباح محدودة على وقع المكاسب السابقة، فيما صعد سوق العاصمة بدفع مكاسب الأسهم القيادية، وبقيت السيولة تراوح مكانها دون 300 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لنتائج الشركات الفصلية.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.29% أو ما يعادل 9 نقاط ليغلق عند 3131.33 نقطة متأثراً بهبوط «أرابتك القابضة» و«دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية»، وربح سوق أبوظبي نحو 24.5 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليغلق عند 4706.76 نقاط بدعم من الأسهم القيادية يتصدرها «أبوظبي الأول» و«اتصالات» و«الدار العقارية».

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى نحو 253.7 مليون درهم موزعة بواقع 150.2 مليون في دبي و103.5 ملايين في أبوظبي، وجرى تداول 206.2 ملايين سهم منها 149.3 مليوناً في دبي و56.9 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3115 صفقة.

مستويات

وقال رائد دياب نائب رئيس في إدارة بحوث الاستثمار لدى شركة «كامكو» للاستثمار، إن سوق دبي تراجع بعد عدة جلسات من الصعود في الفترة الماضية نتيجة اقتناص المتداولين لبعض الفرص الاستثمارية بعد وصول أسعار العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية.

وقال دياب لـ«البيان الاقتصادي» إن مؤشر دبي وجد مستوى مقاومة عند 3150 نقطة حيث إن الإغلاق فوقه يزيد من فرص الوصول الى الحاجز التالي عند 3220 نقطة، بينما معاودة الضغط على أدنى مستوى مسجل في الفترة الأخيرة عند 3060 نقطة قد يعيد الشعور السلبي. وهبط بسوق دبي انخفاض سهم «إعمار العقارية» بنسبة 0.51% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 23.8 مليون درهم، إلى جانب هبوط «أرابتك القابضة» بنسبة 1.36% و«دبي للاستثمار» 0.95% و«إعمار مولز» 0.51%. واستمر «ماركة» في تصدره النشاط بالأحجام بنحو 44.9 مليون سهم وأغلق منخفضاً بنحو 8.58% مواصلا هبوطه للجلسة الثالثة على التوالي متأثرا بإعلان الشركة عن أن جمعيتها العمومية ستناقش في نهاية الشهر الجاري مقترح تخفيض رأس المال عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة لإطفاء خسائرها المتراكمة.

تذبذب

وأوضح دياب أنه على الرغم من بعض التذبذبات في أداء سوق أبوظبي لكن تبقى النظرة إيجابية وسط توقعات بنشاط الأسهم العقارية في الفترة القادمة بعد انطلاق سيتي سكيب أبوظبي أمس، حيث من المتوقع أن يستمر المؤشر في التحرك بالمنطقة الإيجابية بعد عدم إغلاقه فوق مستوى المقاومة القوي عند 4715 نقطة (أعلى مستوى مسجل في العام 2017)، مشيراً إلى أن النجاح في ذلك من شأنه جذب المزيد من القوة الشرائية نحو 4900 نقطة قبل 5000 نقطة، في حين أنه من غير المتوقع أن نشهد تراجعا حادا في الفترة القادمة لكن خسارة مستوى 4630 نقطة قد يقود إلى بعض التصحيح نحو 4,550 نقطة.

وقال دياب إن الأنظار تتجه في المرحلة القادمة الى نتائج أرباح الشركات للربع الأول من العام الجاري على أمل جذب سيولة جديدة تحفز على تسجيل مستويات جديدة لهذا العام، في ظل التراجع الملحوظ الذي تشهده منذ بداية 2018.

عزز صعود سوق العاصمة ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.21% و«الدار العقارية» بنسبة 0.95% و«اتصالات» بنسبة 0.29% إلى جانب صعود «بنك أبوظبي التجاري» بنسبة 0.84%، فيما تصدر سهم «طاقة» النشاط بالقيم والأحجام بنحو 14.49 مليون درهم بعد تداول 12.7 مليون سهم من خلال 97 صفقة وأغلق مرتفعاً 1.79%.

عقود

ارتفعت العقود المستقبلية في ناسداك دبي أمس بعد تداول 6050 عقداً بقيمة 640.24 ألف درهم من خلال 9 عمليات، وزادت عقود «دي إكس بي» بنسبة 1.57% فيما ارتفعت عقود «الدار العقارية» 0.95%، وصعدت عقود «داماك» 0.67%، بينما استقرت عقود «الاتحاد العقارية» دون تغيير.

استفسار

شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على أن المستثمرين الذين لديهم استفسارات تتعلق بشركة مساهمة مدرجة يتملكون أسهمها، يمكنهم الحصول على معلومات عن الشركة من خلال موقعها الإلكتروني أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بالشركة.

Ⅶإفصاحات

Ⅶاعتمدت "عمومية" شركة الصقر للتأمين توزيع أرباح نقدية 5% بمقدار 5 فلوس للسهم الواحد بقيمة إجمالية قدرها 11.5 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Ⅶيجتمع مجلس إدارة بنك دبي التجاري الأربعاء المقبل لمناقشة البيانات المالية للبنك عن الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2018.

Ⅶوافق مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس بالتمرير على سلطات وصلاحيات الرئيس التنفيذي.

Ⅶرفعت شركة تيلكوم العراق المحدودة التابعة لشركة أجيليتي، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، دعوى ضد شركة إنترناشيونال هولدنج ليمتد- المالكة لشركة كورك تيلكوم المحدودة تتعلق بسوء الإدارة، ولم يصدر أي قرار حالياً بشأن القضية، حيث إنها تنظر أمام محكمة الدرجة الأولى في مركز دبي المالي العالمي، وبالتالي لا يمكن تحديد الأثر المالي للدعوى على أجيليتي، أو الشركة التابعة.

Ⅶأعلنت شركة الاستشارات المالية الدولية (إيفا)، المدرجة ببورصتي دبي والكويت، عن انتهاء ترخيص أنشطتها للأوراق المالية الممنوح لها من هيئة أسواق المال الكويتية في 29 مارس الماضي، وأنها لم تتقدم بعد بطلب لتجديد الترخيص في الوقت الراهن لحين عرض توصية مجلس الإدارة على الجمعية العمومية بخصوص تحول الشركة إلى قابضة.

Ⅶصادقت الجمعية العمومية لشركة الجرافات البحرية على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 20% من رأس المال بما يعادل ما إجماليه 50 مليون درهم عن 2017.

Ⅶ يعقد مجلس إدارة البنك العربي المتحد اجتماعاً 24 أبريل الجاري للنظر في البيانات المالية عن الربع الأول من العام الجاري.