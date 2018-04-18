%11.3 انخفاض الشيكات المرتجعة إلى 15.7 مليار درهم

كشفت إحصاءات لمصرف الإمارات المركزي أمس عن تراجع قيمة الشيكات المرتجعة بالقطاع المصرفي في الدولة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلة 15.7 مليار درهم مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017، والتي بلغت فيها 17.7 مليار درهم بانخفاض قدره مليارا درهم ونسبته سالب 11.3 %.

وكشفت البيانات عن تراجع عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 310 آلاف شيك مقارنة مع 330 ألف شيك خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

مقاصة

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها عبر نظام الإمارات لمقاصة الشيكات بلغ 7.17 ملايين شيك خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري بقيمة 351 مليار درهم.

وتشكل قيمة الشيكات المرتجعة نسبة 4.3 % من القيمة الإجمالية للشيكات المنفذة خلال هذه الفترة ونحو 4.5 % من العدد الإجمالي للشيكات التي دخلت نظام المقاصة باستخدام صورها في الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت البيانات إلى أنه خلال مارس الماضي بلغت حصة الشيكات المرتجعة عبر نظام مقاصة الإمارات 4.3 % وبقيمة 5.58 مليارات درهم من إجمالي قيمة الشيكات التي جرت مقاصتها خلال شهر مارس والبالغة 124 مليار درهم.

وكشفت بيانات المصرف المركزي أمس عن أن إجمالي الإيداعات النقدية لدى المصرف بلغت 55.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما وصلت قيمة السحوبات إلى 55 مليار درهم، وتفصيلا، فقد وصلت قيمة الإيداعات بالعملة الورقية إلى نحو 55.781 مليار درهم، فيما بلغت بالعملة المعدنية 23 مليون درهم.

وكشفت البيانات عن أن الإيداعات بلغت - خلال شهر مارس الماضي - 19.104 مليار درهم بنمو نسبته 25.6 % مقارنة مع شهر فبراير، وكشفت البيانات أن شهر يناير من العام 2018 كان الأكثر نشاطا في حركة الإيداعات والتي بلغت قيمتها 21.5 مليار درهم، وبلغت قيمة السحوبات خلال شهر مارس 19.530 مليار درهم بنمو نسبته 19.7 % مقارنة مع شهر فبراير، وأوضحت البيانات أن شهر مارس يعد الأكثر نشاطا من حيث حركة السحوبات خلال الربع الأول من العام الجاري.