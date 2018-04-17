«أبوظبي العالمي» أفضل مركز للتكنولوجيا المالية في 2018

حصل سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، على جائزة "أفضل مركز للتكنولوجيا المالية" لعام 2018، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مؤتمر "سيملس" الشرق الأوسط الذي أقيم على مدار يومين في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لاستعراض أحدث التطورات التقنية في ما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا المالية وتجارة التجزئة.

وأتى تتويج السوق بهذه الجائزة الجديدة للتأكيد على التزامه المستمر بتطوير ودعم ممارسات التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات والمنطقة، حيث تمثل التركيز الاستراتيجي للسوق منذ تأسيسه في تعزيز خطط التنويع الاقتصادي في أبوظبي ودعم النمو المستدام على المدى الطويل.

استراتيجية

وتتولى سلطة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي مهام تحديد وتنفيذ استراتيجية السوق المتصلة بالتكنولوجيا المالية، حيث أطلقت منذ شهر مارس 2016 مجموعة من البرامج المبتكرة والمبادرات الأولى من نوعها في المنطقة لدعم المبتكرين والمؤسسات المالية في المنطقة، مثل مبادرة "المختبر التنظيمي"، بما يتماشى مع سعي السوق لوضع الأسس الصلبة وبناء مجتمع متكامل للتكنولوجيا المالية يتيح للشركات الناشئة تنمية أعمالها وتطوير خدماتها المرتبطة بالتكنولوجيا المالية في المنطقة.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: "نجح سوق أبوظبي العالمي خلال فترة عامين في تعزيز مكانته كمركز رائد للابتكار المالي بالمنطقة، وأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية حول العالم. ونشكر جوائز "سيملس" 2018 على ثقتهم الكبيرة بالسوق واختيارنا للتكريم بهذه الجائزة المميزة".

تطوير

وأضاف: "أسهم الالتزام المتواصل لسوق أبوظبي العالمي بتطوير التكنولوجيا المالية في تصنيفه على رأس قائمة أفضل مراكز التكنولوجيا المالية في المنطقة وفقاً لتقرير "ديلويت" الذي شمل 44 مدينة حول العالم."