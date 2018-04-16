نمو التجارة الإلكترونية يرفع الإقبال على حلول الدفع الرقمي

أكد مشاركون في معرض ومؤتمر «سيملس الشرق الأوسط» أن النمو المتواصل الذي تشهده التجارة الإلكترونية على المستوى المحلي والإقليمي يسهم في رفع الإقبال على حلول الدفع الرقمي، وأشاروا إلى أهمية الابتكار في توفير منتجات وخدمات دفع آمنة وموثوقة للمؤسسات والأفراد على حد سواء.

ووفقاً لمؤسسة جارتنر، أصبح نمو العائدات، والتحوّل الرقمي، والتركيز على العملاء، على رأس أولويات استراتيجيات الأعمال لمديري تقنية المعلومات لقطاع التجزئة في عام 2018. إن تقنيات الهواتف المحمولة قد غيّرت بشكل جذري طريقة تسوق المستهلكين عبر الإنترنت، وبالتالي أصبح المستهلك يتوقع ربط تجار التجزئة المتاجر الفعلية والرقمية بسلاسة لتقديم أفضل تجربة للمتسوقين. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يزيد حجم التجارة الإلكترونية بنسبة 14.6% من إجمالي تجارة التجزئة، مع حجم سوق يزيد على 4 تريليونات دولار (وفقاً لتقرير إي ماركتر لعام 2016).

أهمية

وأكد سيريش كومار، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «تلر»، أهمية المنصات الرقمية التي تجمع بين عالم المدفوعات عبر الإنترنت والتكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة تحت سقف واحد، إضافة إلى أن عمليات الدفع غير النقدي من ضمن الأولويات المنصوص عليها في رؤية الإمارات 2021، ولفت إلى ضرورة زيادة مستوى الحماية وإضافة آليات الأمان لتعزيز التجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن منصة «تلر سيكور» تتمتع بميزات خاصة بالحماية من الاحتيال مصممة لحماية التجار عبر الإنترنت وعملائهم.

ومن جانبه، شدد عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس إدارة شركة «مينت»، على ضرورة الوصول إلى بيئة خالية من الأوراق النقدية والعمل على تقليل التحويلات المالية ودعم المبادرات الحكومية، التي من شأنها تحقيق مفهوم الاندماج المالي والاستفادة من خدمات الحكومة الإلكترونية المقدمة لمختلف أفراد المجتمع. وأضاف: «نعمل على تحقيق هذه الأهداف في الإمارات، من خلال مع «إنتراك»، وهي واحدة من أقدم الشركات في العالم المتخصصة في التحويلات المالية الداخلية، وكذلك تعتبر أول شركة في كندا تربط بين المؤسسات المالية».

قنوات

وقال وائل الأعور، نائب رئيس شركة إن سي آر للخدمات المالية: «يتجه مستهلكو اليوم بشكل متزايد نحو استخدام قنوات متعددة للتفاعل مع مزودي الخدمات، ودائماً يتوقعون تفاعلاً متواصلاً وسلساً عبر هذه القنوات، ومن هنا يتم التركيز على الجيل التالي من الخدمات عبر الإنترنت والهواتف المحمولة لاستكمال التفاعل الشخصي بين الأفراد، وخلق بيئة مصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تتسم بدرجة عالية من الأمان، وتتيح للعملاء إدارة المعاملات أينما وحيثما اختاروا فعل ذلك». واستعرضت «إن سي آر» خلال الحدث أحدث حلولها التكنولوجية: الصراف الآلي «إن سي آر سيلف سيرف 80»، وحلول «سي إكس بانكينج» المتكاملة.

أتمتة

وبدوره، نوّه ألان قدوم، المدير العام لشركة سويس لوج الشرق الأوسط، بضرورة دعم شركات التجزئة والتجارة الإلكترونية في المنطقة فيما يتعلق بأتمتة مستودعاتها، لمساعدتها على التسليم السريع للطلبيات بدقة عالية وفعالية في التشغيل. ومع تقديم بعض تجار التجزئة تسهيلات، مثل التوصيل مجاناً عند الشراء عبر الإنترنت، أصبح من الواضح أن الشركات التي تتمتع بالمرونة وتتكيف مع احتياجات العملاء مع توافر عناصر مثل السرعة والسهولة، هي التي تضمن البقاء والاستمرار في السوق، ولفت إلى أن تقنيات مثل AutoStore أو CarryPick تعالج هذه التحديات، وتقدم لقطاع التجزئة قدرات تشغيلية مثل التقاط، وفصل المنتجات والتسليم السريع. ومن خلال حلول سويس لوج الروبوتية، نساعد عملائنا على الاستعداد لمواجهة تحديات المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة.