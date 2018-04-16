«الإمارات دبي الوطني» يدمج «بلوك تشين» في الشيكات

أصبح بنك الإمارات دبي الوطني، أول بنك يطبق بنجاح تقنية "شيك تشين" على نطاق واسع، والتي تدمج تقنية "بلوك تشين" في تعاملات الشيكات الصادرة عنه لتعزيز مستويات الموثوقية والحد من عمليات الاحتيال المحتملة.

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته المرحلة التجريبية تحت إشراف "مختبر بنك الإمارات دبي الوطني المستقبلي"، يطرح البنك اليوم هذه التقنية التي تعزز مستويات الأمان ليستفيد منها جميع العملاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستسهم المبادرة أيضاً بتعزيز مستويات الأمان في نظام تسوية الشيكات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني والقطاع المصرفي على السواء.

رمز

وتتيح تقنية "شيك تشين" طباعة رمز استجابة سريعة فريد من نوعه على جميع دفاتر الشيكات الصادرة أخيراً. وسيتم من خلال رمز الاستجابة السريعة تسجيل كل شيك على منصة "بلوك تشين" لدى البنك مما يتيح لموظفي البنك- بمجرد استلام وتسوية الشيك عبر تقنية ICCS - التحقق من صحة الشيك والوصول إلى مصدره في جميع الأوقات، ومن شأن ذلك أن يحد من عمليات الاحتيال عبر زيادة صعوبة تزوير الشيكات.

وقال عبدالله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "عمل بنك الإمارات دبي الوطني في إطار التزامه الراسخ بتحقيق رؤية دبي المدينة الذكية التي أرسى ركائزها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وتماشياً مع استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية «بلوك تشين» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وأضاف: يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني باستكشاف الاستخدامات التجارية لهذه التقنية المبتكرة.

وفي أعقاب النجاح الكبير الذي حققته المرحلة التجريبية، يسعدنا طرح تقنية «شيك تشين» لعملائنا في مختلف أنحاء الدولة، لنصبح أول بنك في المنطقة يطبق هذه التقنية المبتكرة.

ولا شك في أن هذه المبادرة ستسهم بدور كبير في تعزيز عمليات إدارة الأمان والمخاطر، لا سيّما على صعيد الحد من تزوير الشيكات. ففي الشهر الأول فقط، سجل البنك نحو مليون شيك باستخدام تقنية "بلوك تشين"، ويدرس الآن إمكانية فتح منصته القائمة على تقنية "بلوك تشين" للتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى في دولة الإمارات.