8 مليارات مكاسب الأسهم بدعم حوافز وتسهيلات دبي

تغلبت أسواق الأسهم المحلية على المخاوف المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، بعدما أغلقت أمس في المنطقة الخضراء بمكاسب سوقية تخطت 8 مليارات درهم، وسط تفاؤل المستثمرين بمجموعة من الحوافز والتسهيلات لقطاع الأعمال والشركات في دبي.

وصعد سوق دبي بنسبة 1.83% أو ما يعادل 56.5 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ يونيو الماضي، ليغلق مستقراً عند 3150.93 نقطة، محققاً أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع بفضل صعود أسهم «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«دبي للاستثمار» و«أرابتك».

وربح سوق العاصمة 46.4 نقطة أو ما نسبته 1% ليغلق مقترباً من حاجز 4700 نقطة عند مستوى 4699.43 نقطة بدعم من «الدار» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات» إلى جانب «دانة غاز».

ووصلت المكاسب السوقية إلى نحو 8.18 مليارات درهم، موزعة بواقع 4.88 مليارات لأسهم دبي، و3.3 مليارات لأسهم أبوظبي، فيما بقيت السيولة عند مستوياتها الضعيفة في انتظار محفزات إيجابية جديدة لتبلغ نحو 233.48 مليون درهم، منها 131.7 مليون في دبي، و101.6 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 155.38 مليون سهم من خلال تنفيذ 2542 صفقة.

مخاوف

وقالت منى مصطفى عضو اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، نجحت الأسواق المحلية في الأغلاق خضراء، متجاهلة المخاوف من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة بعد الضربة الجوية في سوريا.

وأضافت لــــــ «البيان الاقتصادي»، ترجع هذه المكاسب بشكل رئيسي إلى وتيرة التفاؤل المسيطرة على معنويات المستثمرين بعد الإعلان عن مجموعة من الحوافز والتسهيلات لقطاع الأعمال والشركات والمستثمرين في دبي.

وتابعت: رغم مكاسب أمس، لا تزال مستويات السيولة دون المستوى المأمول ربما بسبب ترقب المستثمرين لبدء موسم نتائج الربع الأول، والتي نعول عليها كثيراً لإنعاش الأسهم وزيادة زخم السيولة.

إعمار

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 2.93% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 30 مليون درهم، بعد تداول أكثر من 5 ملايين سهم، ليغلق عند 5.98 دراهم، إلى جانب صعود «دبي الإسلامي» بنسبة 2.93% و«دبي للاستثمار» 2.915 و«أرابتك» 1.85% و«بنك الإمارات دبي الوطني» 1.47% و«إعمار مولز» 0.93%. وتصدر سهم «جي أف إتش» النشاط بالكميات بعد تداول 16.4 مليون سهم ليغلق مرتفعاً 1.55%، يتبعه «دي إكس بي» بتداولات 12.19 مليون سهم وأغلق رابحاً 1.38%.وفي سوق العاصمة، جاءت المكاسب بفضل صعود أسهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.02% و«اتصالات» بنسبة 0.29%، إلى جانب صعود «الدار العقارية» بنحو 2.91% مع تصدره النشاط بالقيم بأكثر من 28 مليون درهم، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط بالكميات بنحو 19.9 مليون سهم وارتفع بنسبة 2.17%.

عقود

تباينت العقود المستقبلية في ناسداك دبي، أمس، بعد تداول 6.6 آلاف عقد بقيمة 1.13 مليون درهم من خلال 12 عملية، وارتفعت عقود «الدار العقارية» بنسبة 2.91%، وزادت عقود «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.16%، وتراجعت عقود «بنك أبوظبي التجاري» 0.7%، واستقرت عقود «داماك العقارية» دون تغيير.

متابعة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع، المستثمرين في أسواق الأسهم عند اتخاذ قراراتهم بالبيع أو الشراء إلى ضرورة الاعتماد على متابعتهم لأداء الشركات واحتمالات نموها، وذلك من خلال مطالعة البيانات المالية والميزانيات وحساب الأرباح والخسائر، مستفيدين من الإفصاحات الدورية والتقارير المالية التي تنشرها هذه الشركات، وإلا فعليهم الاستعانة بمستشارين ماليين موثوقين أو جهات متخصصة في التحليل المالي للأسهم.

Ⅶإفصاحات

Ⅶيعقد بنك دبي الإسلامي اجتماعاً لمجلس الإدارة الأربعاء المقبل، لمناقشة البيانات المالية للربع الأول من العام الحالي، إلى جانب موضوعات أخرى مدرجة ضمن جدول أعمال الاجتماع المذكور.

Ⅶأعلنت «ماركة» عن عقد اجتماع الجمعية العمومية في 30 أبريل الجاري لمناقشة مقترح خفض رأس المال عن طريق إلغاء عدد من أسهم الشركة لإطفاء خسائرها المتراكمة، وذلك من خلال الموافقة أيضاً على اقتراح زيادة رأس المال المصدر بحد أقصى 250 مليون درهم من خلال إصدار أسهم جديدة، ومنح مجلس الإدارة كامل الصلاحيات لتنفيذ إجراءات زيادة رأس المال، وكذلك تفويضه في تحديد القيمة النهائية لمقدار الزيادة وسعر الطرح للأسهم الجديدة وعددها، فضلاً عن النظر في استمرارية عمليات الشركة.

Ⅶيعقد مجلس إدارة شركة «دانة غاز» اجتماعاً في 18 أبريل الجاري للنظر في تقرير عن سير إجراءات الدعاوى القانونية، وتقرير آخر عن إعادة تمويل الصكوك.

Ⅶصادقت الجمعية العمومية لشركة «صناعات أسمنت الفجيرة» على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع 6% من رأس المال.

Ⅶأعلنت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» تعيين محمد صغير رئيساً تنفيذياً للشركة اعتباراً من 22 أبريل الجاري.

Ⅶأفادت أجيليتي للمخازن العمومية، المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، بأن أيمن بدر العيسى تقدم باستقالته من مجلس الإدارة وذلك لأسباب خاصة.

Ⅶوافق مجلس إدارة شركة الاستشارات المالية الدولية «إيفا» المُدرجة ببورصتي دبي والكويت، على تحول الشركة إلى شركة قابضة، وسيتم عرض تلك التوصية على اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.