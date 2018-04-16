سوق دبي ينظم مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك

ينظم سوق دبي المالي مؤتمر المستثمرين العالميين في نيويورك يومي 2 و3 مايو المقبل، بالتعاون مع بنك أوف أميركا ميريل لينش، وذلك في إطار حرص السوق على توطيد الصلات بين شركاته المدرجة والمؤسسات الاستثمارية العالمية، بما يُمكن تلك الشركات من استعراض تطورات أعمالها واستراتيجيات نموها.

يترأس الوفد المشارك في المؤتمر عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ويضم 12 من كبار المسؤولين التنفيذيين والماليين ومديري علاقات المستثمرين في 9 شركات مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي وناسداك دبي. وتشمل قائمة الشركات المشاركة كلاً من: إعمار العقارية، إعمار مولز، إعمار للتطوير، موانئ دبي العالمية، شركة سوق دبي المالي، بنك الإمارات دبي الوطني، دي إكس بي إنترتينمنتس، داماك العقارية ودريك آند سكل.

تطور

وقال عيسى كاظم: «يعد سوق دبي المالي أحد أكثر الأسواق الجاذبة للاستثمار الأجنبي والمرحبة به على مستوى المنطقة بفضل تطور بنيتيه التنظيمية والأساسية وتنوع الفرص الاستثمارية التي يوفرها كانعكاس مباشر لقوة وتنوع الاقتصاد الوطني. ويتعاون السوق مع الشركات المدرجة والمصارف الاستثمارية العالمية في تنظيم مؤتمرات المستثمرين العالمية، والتي يمتلك الريادة في تنظيمها على المستوى الإقليمي منذ العام 2007، بهدف تعزيز الصلات واستعراض تطورات أعمال الشركات المدرجة واستراتيجيات نموها أمام المؤسسات الاستثمارية العالمية. وقد أسهم ذلك في احتفاظ السوق بحضور نشط للمستثمرين الأجانب الذين يستحوذون على قرابة نصف تداولاته، كما يمثلون ثلث قاعدة مستثمريه التي تتجاوز 842 ألف مستثمر كما في نهاية الربع الأول من العام 2018.

فرص

وأضاف: «تدرك شرائح متزايدة ومتنوعة من المستثمرين قيمة الفرص التي يوفرها السوق ودوره كبوابة للاستثمار في الاقتصادات سريعة النمو ليس في دولة الإمارات فحسب، بل في دول المنطقة بوجه عام، بالنظر إلى تنوع الشركات المدرجة في السوق قطاعياً وجغرافياً. وقد استقطب السوق ما يزيد على 6 آلاف من المستثمرين الجدد في العام 2017 من بينهم 1049 مؤسسة استثمارية جديدة، ليصل عدد المؤسسات الاستثمارية المسجلة في السوق بنهاية 2017 إلى 10787 مؤسسة استثمارية، الأمر الذي يؤشر إلى الجاذبية المتزايدة للسوق وقدرته على تحقيق النمو المستدام».

تقديم

بدورها، قالت فهيمة البستكي، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع تطوير الأعمال في سوق دبي المالي: «تمت المبادرة إلى تقديم موعد عقد المؤتمر هذا العام إلى شهر مايو، على خلاف الموعد المعتاد قرب نهاية العام، استجابةً لتوصية البنك بناء على استطلاع رأي المؤسسات الاستثمارية العالمية التي تبدي اهتماماً متزايداً إزاء الفرص الاستثمارية السانحة التي يوفرها سوق دبي المالي والمنطقة بشكل عام. وقد أصبحت مؤتمرات المستثمرين التي ينظمها السوق على رأس قائمة الفعاليات السنوية التي تحرص الشركات المدرجة على الحضور خلالها إدراكاً منها لأهمية الانفتاح على المؤسسات الاستثمارية العالمية، ليس هذا فحسب بل بدأ بعضها إجراءات لزيادة نسبة ملكية المستثمرين الأجانب أو إعادة تنظيم الهيكل الإداري أو المالي. وعلاوة على ذلك، تبدي الشركات المدرجة تجاوباً كبيراً مع مبادرات السوق المختلفة الرامية لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في ما يخص علاقات المستثمرين والشفافية والحوكمة».

83 %

وصلت نسبة ملكية المؤسسات الاستثمارية من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق إلى 83% في نهاية الربع الأول من العام الجاري، كما وصلت حصة تلك المؤسسات من التداول إلى 48%. كما ارتفعت ملكيتهم من الأسهم المدرجة في السوق إلى 19% في نهاية الربع الأول من 2018.