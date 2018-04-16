«إيبور» الجديد يرفع أسعار الفائدة

ارتفعت غالبية أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك، أمس، في أول يوم لتطبيق النظام الجديد بشأن تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك «إيبور».

ووفقاً لبيانات المصرف المركزي ارتفعت أسعار الفائدة لأسبوع وشهر وثلاثة أشهر وستة أشهر وسنة، بينما تراجعت أسعار الفائدة لليلة واحدة مقارنة بالخميس الماضي.

وارتفع سعر فائدة أسبوع واحد من 1.7076 % للخميس الماضي إلى 1.7492% ليوم أمس، كما ارتفع سعر فائدة شهر من 1.9266% إلى 1.935%، وكذلك فائدة ثلاثة أشهر من 1.9266% إلى 2.4382%، كما ارتفعت أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر، من 2.3868% إلى 2.7437%، وسعر الفائدة لسنة من 2.9376% إلى 3.0399%، بينما تراجعت أسعار الفائدة لليلة واحدة من 1.505% ليوم الخميس إلى 1.3677% ليوم أمس.

ونوه الخبير المالي أمجد نصر بأن ارتفاع أسعار الفائدة طويلة ومتوسطة الأجل في ظل النظام الجديد يؤكد حاجة البنوك إلى مزيد من السيولة للتوسع في تمويلاتها للحفاظ على نسبة الودائع للتمويل. وأشار إلى أن النظام الجديد يؤكد وجود طلب قوي على التمويل من غالبية البنوك.