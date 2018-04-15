«الاتحادية للضرائب» تشجّع قطاعات الأعمال على التسجيل في «المضافة»

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب جولة توعوية حول الإمارات، بهدف التواصل المباشر مع قطاعات الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، الذين لم يسجلوا لتشجيعهم ومساعدتهم للإسراع للاستفادة من المهلة التي منحتها الهيئة لإعفاء الأعمال من غرامات التأخر في التسجيل حتى الثلاثين من شهر أبريل الحالي مراعاة لعدم جاهزية بعض الأعمال خلال الفترة الماضية في بداية التطبيق، وذلك في إطار حرص الهيئة على تشجيع الالتزام بالإجراءات والقوانين الضريبية تفادياً للغرامات الإدارية.



وأوضح بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس أن المبادرة الجديدة التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي، وتستمر حتى الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري يجري تنظيمها بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ودوائر التنمية الاقتصادية وبعض البلديات في كافة الإمارات، يقوم من خلالها فريق من متخصصي الهيئة يضم محللين وخبراء ضريبيين وممثلين عن إدارة التسجيل الضريبي بجولة تشمل كافة أنحاء الإمارات وفق جدول زمني شامل، ويقوم الفريق بعقد لقاءات وندوة تعريفية تفاعلية لقطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة في كل إمارة على حدة والتي لم تقم بالتسجيل لتوضيح الإجراءات المتبعة وإحاطتهم بأن التسجيل لضريبة القيمة المضافة يتم من خلال 3 خطوات رئيسية تستغرق ما يتراوح بين 15 و20 دقيقة عقب قيام الخاضع للضريبة أو المخول من قبله بإعداد كافة المستندات المطلوبة وإنشاء حساب للخدمات الإلكترونية المتاحة على مدار الساعة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.



إجراءات

وأشارت الهيئة إلى أن المبادرة الجديدة إضافة لتقديم التوعية والشرح المفصل بإجراءات التسجيل تهدف للاستماع لملاحظات واستفسارات قطاعات الأعمال التي لم تسجل حتى الآن، ومعرفة أسباب عدم قيامهم بالتسجيل لمعالجة هذه الأسباب وتذليل أية عقبات تواجههم خلال التسجيل موضحة أن تنظيم هذه اللقاءات يتم بالتنسيق مع دوائر التنمية الاقتصادية وبعض البلديات التي تقوم بدعوة قطاعات الأعمال غير المسجلة للحضور والمشاركة في الندوات التي تعقد في مراكز خدمة العملاء التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة.



وأوضحت أنه من منطلق الحرص على توسيع نطاق المستفيدين من هذه الندوات سوف تقوم الهيئة ببث اللقاءات بشكل مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



جدول

وذكرت الهيئة أنه وفقاً للبرنامج الزمني لهذه الندوات تم عقد اللقاء الأول لفريق الهيئة مع قطاعات الأعمال المعنية في إمارة رأس الخيمة، ومن المقرر أن يعقد اليوم الأحد لقاء مماثل مع قطاعات الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، وغداً في اقتصادية دبي، وفي يومي الثلاثاء والأربعاء القادمين يتم عقد ندوتين في اقتصادية عجمان والخميس القادم في اقتصادية الشارقة وفي يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من الشهر الجاري في اقتصادية أم القيوين وفي الرابع والعشرين من أبريل الحالي في بلدية الفجيرة.

تنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب قطاعات الأعمال لحضور هذه الفعاليات، والاستفادة منها وطرح أية ملاحظات أو استفسارات ليقوم فريق الهيئة بالرد عليها وتوضيحها وتذليل أية عقبات تواجه عملية التسجيل، مؤكدة حرصها على التنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية بتطبيق الضريبة وتطوير آليات التعاون لزيادة الوعي لدى مختلف الفئات المعنية وتوفير أعلى مستويات الشفافية ووضوح المعلومات ودقتها، والتعامل مع استفسارات الجمهور بفاعلية لرفع مستوى الالتزام بالقوانين وتجنب المخالفات، حيث تكثف الهيئة اجتماعاتها التنسيقية وبرامجها التدريبية لزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي الإماراتي وآلياته التنفيذية والرقابية ومجالات التطبيق والتسهيلات، التي توفرها الهيئة.