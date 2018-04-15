أرباح «ديار» الربعية ترتفع 25 % إلى 40 مليون درهم

أعلنت "ديار للتطوير" نتائجها المالية الأولية غير المدققة للربع الأول من عام 2018، حيث ارتفعت أرباح الشركة ارتفاعاً بنسبة فاقت 25% لتصل إلى 40 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، مقارنةً بالربع الأول من عام 2017 حيث سجلت الشركة 32 مليون درهم في حينها.

وأشارت "ديار" إلى ارتفاع إيراداتها بنسبة قاربت الـ25 % لتبلغ 176 مليون درهم مقارنة بـ142 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2017.

وتمت مناقشة النتائج الأولية للربع الأول من قبل مجلس إدارة شركة ديار للتطويــر خلال عقد اجتماعه الثاني للعام 2018، يوم الثلاثاء الماضي. كما تطرق المجلس لموضوع وضع وهيكلة رأس المال وكلف الإدارة بدراسة الموضوع وعرضه على المجلس للمناقشة في الاجتماع القادم.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": انعكس أداء (ديار) الثابت في الربع الأول من عام 2018 على قيمة الإيرادات وصافي الأرباح التي سجلتها الشركة والتي شهدت بدورها نمواً صحياً خلال تلك الفترة. وحققت (ديار) تقدماً كبيراً في مشاريعها المميزة، حيث سلمت الشركة مؤخراً مشروع (مون روز)، في حين تحقق تقدماً ملموساً في مشاريع (ذي آتريا) و (ميدتاون) و(فندق وشقق فندقية ديار ميلينيوم البرشاء)، الأمر الذي يؤكد التزامها بتوسيع محفظة أعمالها وتعزيز مكانتها في القطاع.

واختتمت "ديار للتطوير" الربع الأول من عام 2018 بتسليم الأبراج السكنية في مشروع "مون روز" الشهير. وتتوقع الشركة كذلك تسليم "ذي آتريا" خلال الربع الثاني من عام 2018، والذي يقع في منطقة الخليج التجاري، ويتألف من برج شقق فندقية أربع نجوم وبرج سكني.

ومن الجدير بالذكر أن "ديار للتطوير" هي شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري المهمة في دبي وتمتلك وحدات عقارية منتشرة في عدد من المناطق البارزة ونطاقات التوسع العمراني المتميزة في الإمارة. وتمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.