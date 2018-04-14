الدولار يرتفع أمام 6 عملات ويتراجع مقابل الإسترليني

ارتفع مؤشر الدولار مقابل سلة تضم ست عملات رئيسية 0.1 % إلى 89.813. بعدما زاد 0.2 % في الجلسة السابقة لينهي خسائر استمرت أربعة أيام. بينما صعد الجنيه الإسترليني صوب مستوى مرتفع جديد منذ التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ليزيد 0.4 % إلى 1.4296 دولار.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الين أمس مع تحول تركيز المستثمرين إلى التوقعات بتحقيق الشركات الأميركية أرباحاً قوية بدلاً من التركيز على احتمال التدخل الغربي في سوريا. حيث ارتفع الدولار 0.3 % إلى 107.740 ينات ليبلغ أعلى مستوياته منذ أواخر فبراير.