«أسمنت الخليج» توزّع 65.65 مليون درهم

اعتمدت الجمعية العمومية لشركة أسمنت الخليج، التي عقدت أول من أمس، توزيع 8% أرباحاً نقدية بما يعادل 8 فلوس لكل سهم، بما يعادل 65.65 مليون درهم.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل مبلغ 50 مليون درهم من الاحتياطي الاختياري ليضاف إلى الأرباح المرحلة، كما تمت الموافقة على تخصيص 2% من الأرباح الصافية للمساهمات المجتمعية خلال السنتين الماليتين 2015 ــ 2016.

وأوضح الشيخ عمر بن صقر القاسمي رئيس مجلس الإدارة، تحقيق الشركة صافي إيرادات بمبلغ 583 مليون درهم خلال العام 2017 مقارنة بمبلغ 561 مليون درهم خلال العام 2016، بزيادة قدرها 22 مليون درهم وبنسبة نمو 4 %، حيث ارتفعت المبيعات من 3.9 ملايين طن إلى 4.1 ملايين طن بنسبة نمو 5% خلال العام 2017، وبلغ إجمالي الأرباح 59.7 مليون درهم خلال 2017 مقارنة بمبلغ 93.3 مليون درهم في 2016، وبلغت الأرباح التشغيلية 24.4 مليون درهم مقارنة بـ 53.9 مليون درهم خلال 2016، وبلغ صافي الأرباح 40.6 مليون درهم مقارنة بـ 50.1 مليون درهم في 2016، مسجلة تراجعاً بنسبة 19%.

مجلس جديد

وانتخبت الجمعية العمومية خلال جلستها مجلس إدارة جديد بالتزكية لمدة ثلاث سنوات برئاسة الشيخ كايد بن عمر بن صقر القاسمي، إلى جانب 6 أعضاء هم: حمد أحمد حمد العميري، الشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي، عبدالله محمد حسن الحوسني، عبدالعزيز بن حمد بن عبدالعزيز الونيس، حسام محمد السيد حسين، أحمد عبدالله علي الأعماش.

أسعار الطاقة

وأكد القاسمي، أن ارتفاع أسعار الطاقة «الفحم والغاز» كان له الأثر السلبي الكبير على زيادة الكلفة بالإضافة إلى ارتفاع العرض على الطلب في الأسواق المحلية والخارجية، إلا أن الشركة استمرت بتسويق جميع منتجاتها داخلياً وخارجياً، لافتاً إلى أن الشركة أضافت غلاية البخار منخفض الضغط بسعة 90 طناً في الساعة لتوفير النقص من البخار لوحدة الاستفادة من الحرارة المفقودة في تشغيل المولد البخاري بطاقته القصوى بهدف دعم توجه الشركة في تخفيض الكلفة في الطاقة المنتجة وذلك ضمن أهداف الشركة المستقبلية.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت أن تسوق منتجاتها بالكامل خلال العام الماضي، وسجلت عمليات التصدير إلى الخارج 60% من حجم الإنتاج السنوي، فيما يبلغ حجم مبيعات الشركة في السوق المحلي 40%، مؤكداً أن تنفيذ مشاريع حكومة دولة الإمارات في مجالات البنية التحتية والمجمعات السكنية خلال العام الجاري تصب في إنعاش صناعة الأسمنت.

أسمنت الآبار

وأشار إلى أن الشركة حصلت على التصاريح الخاصة بإنتاج نوعية جديدة من الأسمنت المخصص لأعمال آبار البترول وطرح المنتج خلال الفترة المقبلة في الأسواق المحلية والخارجية، لافتاً إلى أن طرح هذا المنتج الجديد يأتي في ظل التقنيات الحديثة التي تمتلكها الشركة في مجال صناعة الأسمنت.

منتجات

وتنتج الشركة الأسمنت البورتلاندي العادي، وهو أسمنت ذو جودة عالية مناسب لمعظم أغراض البناء. كما تنتج الأسمنت المقاوم للأملاح والمصمم لتناسب نسبه الأملاح المرتفعة في التربة أو الماء وينصح باستخدامه عندما يكون الأسمنت على تماس مباشر مع التربة التي تحتوي على أملاح مرتفعة أو مياه البحر.

وكذلك تنتج الأسمنت المتوسط المقاوم للأملاح، ويستخدم بصورة رئيسية في الأماكن التي يكون فيها الأسمنت على تماس مع التربة التي تحتوي على أملاح معتدلة.

وهناك أيضا الأسمنت العالي المقاوم للأملاح أو ما يسمى بأسمنت آبار النفط. ويستخدم في مجال الإنتاج والتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الساحلية وكذلك في أعمال المياه الجوفية العميقة والآبار البعيدة عن السواحل. كما تقوم الشركة ببيع الفائض من إنتاجها من الكلنكر لمطاحن الأسمنت داخل الدولة وبتصدير الفائض إلى الدول الأخرى.

وتتصدر الشركة قائمة منتجي الأسمنت في الدولة ، وتدعم قطاع البناء والتشييد بمختلف أنواع الأسمنت ومشتقاته بمنتج عالمي الجودة مطابق للمواصفات الأميركية والبريطانية والأوروبية.