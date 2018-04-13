شحّ السيولة يقلّص مكاسب الأسهم المحلية

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي، إذ صعد سوق دبي مدعوماً بمشتريات انتقائية على بعض الأسهم القيادية، بينما تراجع سوق أبوظبي بفعل ضغوط جني الأرباح مع استمرار شح السيولة في السوقين وترقب المستثمرين لمحفزات جديدة تبدأ مع انطلاق ماراثون إعلانات الشركات لنتائج الربع الأول.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.36% أو ما يعادل 11.03 نقطة ليستقر عند 3094.4 نقطة مدعوماً بمكاسب سهم «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية»، بينما فقد سوق أبوظبي نحو 35.5 نقطة أو ما نسبته 0.76% ليغلق عند 4653.03 نقطة بضغط تراجع أسهم الاتصالات والعقار والطاقة.

وانخفضت سيولة السوقين بنحو ملحوظ لتبلغ 1.69 مليار درهم موزعة بواقع 1.003 مليار في دبي و687.5 مليوناً في أبوظبي، وجري تداول 958 مليون سهم منها 627.2 مليوناً في دبي و357.7 مليون في أبوظبي من خلال 16.36 ألف صفقة منفذة.

وفى جلسة أمس، هبطت الأسواق مقتفية أثر تراجعات الأسواق العربية على وقع التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وانخفض سوق دبي بنسبة 1.23% بضغط من «دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية» و«أرابتك القابضة»، وتراجع سوق أبوظبي بنحو 0.78% مع هبوط أسهم «الدار العقارية» و«أبوظبي الأول» و«اتصالات».

وقال المحلل المالي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني بمعهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، إن الأسواق المحلية أظهرت ارتداداً إيجابياً في تداولات الأسبوع الماضي لكنها تأثرت في جلسة أمس بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

ترقب

وأضاف الطه لـ«البيان الاقتصادي»، إن هناك ترقباً في الأسواق لنتائج الربع الأول والتي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز أداء الأسهم بعد تجاهل المستثمرين للنتائج الإيجابية في العام الماضي وهو ما أثر على أداء الأسواق لتسجل أسوأ أداء ربعي خلال السنوات العشر الماضية.

وبين أن الأسواق المحلية ستستوعب التوترات الجيوسياسية في تداولات الأسبوع المقبل.

أداء

وأشار الطه إلى أن الربع الثاني سيكون أفضل بالنسبة لأداء الأسواق المحلية رغم أنه يتزامن مع شهر رمضان وفترات الصيف، لكن وفق لتحليل بيانات الأسواق على مدار السنوات الماضية لم نشهد أي تراجع في تداولات الأسهم خلال تلك الفترات.

وعزز صعود سوق دبي الأسبوع الماضي ارتفاع أسهم «دبي الإسلامي» بنسبة 3% و«إعمار العقارية» بنسبة 4.12% و«دريك آند سكل» 1.16%، بينما انخفض «دبي للاستثمار» 0.96% و«الإمارات دبي الوطني» 0.97% و«سوق دبي المالي» 2.65%. وتصدر «إعمار» النشاط بالقيم بنحو 209.4 مليون درهم، ثم «دريك آند سكل» بنحو 161.3 مليوناً، يتبعهما «دبي الإسلامي» بسيولة 85.3 مليون درهم.

ضغوط

وضغط على أداء سوق العاصمة تراجع سهم «أبوظبي الأول» بنسبة 0.81% و«اتصالات» 2% و«الدار العقارية» بنسبة 0.96%، إلى جانب انخفاض سهم «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 5.15% و3% على التوالي. وتصدر «أبوظبي الأول» نشاط السوق بقيمة 131.17 مليون درهم ثم «أبوظبي التجاري» بنحو 120 مليوناً يتبعهما «طاقة» بنحو 88 مليوناً ليغلق مرتفعاً 16.6%.

دعوة

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين إلى الحرص على أن يتضمن أمر الشراء أو البيع الذي يصدرونه لشركات الوساطة البيانات الأساسية مثل تاريخ الأمر، ووقت تسليمه لشركة الوساطة، ونوع الورقة المالية، وعددها، وسعرها، ومدة صلاحية الأمر.

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