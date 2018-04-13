108 مليارات درهم الاستثمار الأجنبي في أبوظبي العام الماضي

استحوذ قطاعا العقار والصناعات التحويلية على المساهمة الأكبر في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي العام الماضي المقدر بنحو 108.045 مليارات درهم بزيادة 7.1% مقارنة بنحو 100.88 مليار في 2016، وفق تقرير حديث لمركز إحصاء أبوظبي. وذكر التقرير، الصادر أمس، أن «الأنشطة العقارية» التي تشمل مبيعات العقارات لغير المقيمين، سجلت أعلى نسبة مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 27.7% للعامين 2016 و2017 لنحو 27.95 مليار درهم و29.89 مليار درهم على التوالي.

وأشار التقرير إلى استحواذ قيمة الاستثمارات في نشاط الصناعات التحولية لعام 2017، على ما نسبته 17.8% من الإجمالي بواقع 19.266 مليار درهم، بعدما كانت تشكل 18% في 2016 بواقع 18.11 مليار درهم.

ووفق التقرير، ارتفعت نسبة مساهمة نشاط التشييد والبناء في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر من 7.9% في عام 2016 بقيمة 8.01 مليارات درهم إلى 8.6% في 2017 بما يعادل 9.3 مليارات درهم. وحلت المملكة المتحدة في مقدمة الدول العشر الأولى من حيث حجم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر حسب بلد المنشأ في إمارة أبوظبي، إذ سجلت أعلى نسبة مساهمة بنحو 15%.