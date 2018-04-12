"دبي" يضيف إلى رصيده 4.2 مليارات درهم مكاسب

تركزت عمليات شرائية في الأسواق المحلية بختام تداولات أمس على أسهم العقار والبنوك والاستثمار وسط تباين في أداء المؤشرات الرئيسية مع استمرار شح السيولة وترقب المستثمرين لنتائج الربع الأول.

واستمر سوق دبي في صعوده للجلسة الثالثة على التوالي وصعد أمس بنسبة 1.4% ليبلغ مستوى 3132.97 نقطة ليضيف إلى رصيده مكاسب سوقية ناهزت 4.2 مليارات درهم وسط صعود قوي لسهم «إعمار» إلى جانب مكاسب «دبي للاستثمار» و«دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني».

بينما تراجع سوق العاصمة مع تعرضه لعمليات جني أرباح سريعة بعد بلوغه أمس أعلى مستوياته في 32 شهراً ليهبط المؤشر العام بنسبة 0.47% إلى 4689.74 نقطة مع تراجع «أبوظبي الأول» و«اتصالات».

ووصلت سيولة السوقين إلى 350 مليون درهم موزعة بواقع 210.16 ملايين في دبي و138.8 مليونا في أبوظبي، وجرى تداول 205.6 ملايين سهم منها 132 مليونا في دبي و73.6 مليونا في أبوظبي، من خلال التداول على 69 سهماً ارتفع منهم 34 وتراجع 28 سهما.

شراء مؤسسي

وقال محمد الأعصر، مدير إدارة البحوث لدى شركة «أمان» للخدمات المالية، استمر سوق دبي في مكاسبه للجلسة الثالثة وسط عمليات شراء مؤسساتية طالت الأسهم القيادية خصوصا في قطاعي العقار والبنوك فيما لا تزال مستويات السيولة دون المأمول.

ودعمت أسهم العقار صعود سوق دبي مع ارتفاع «إعمار العقارية» بنسبة 4.7% و«أرابتك» 1.83% و«دريك آند سكل» 2.35% و«إعمار للتطوير» 0.6% و«إعمار مولز» 3.32%، إضافة إلى مكاسب أسهم البنوك بقيادة «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» مع صعودهما بنحو 0.36% و0.98% على التوالي.

وأضاف الأعصر لــ «البيان الاقتصادي»، أن سوق العاصمة تعرض إلى عمليات جني أرباح سريعة بعد صعوده القوي في الجلسات الماضية نحو أعلى مستوياته في أكثر من عامين ونصف، مشيراً إلى أن المستثمرين عمدوا إلى جني الأرباح على أسهم مثل «أبوظبي الأول» بعد مكاسبه الأخيرة.

وضغط على أداء سوق أبوظبي انخفاض سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.58% إلى جانب تراجع سهم «الدار» بنسبة 1.4% و«اتصالات» بنسبة 0.58%، في مقابل ارتفاع سهم «بنك أبوظبي التجاري» 3.61% و«طاقة» 7.14%.

نتائج

وأوضح الأعصر أن استمرار أداء الأسواق على هذا الأداء سيعزز كثيراً من نشاطها في الجلسات القادمة وقد تكون بداية الانطلاق مع بدء موسم نتائج الربع الأول من العام الجاري والتي يتوقع أن تكون إيجابية وتسهم في استعادة زخم النشاط.

وحول الشركات الأكثر نشاطاً، جاء «إعمار» في المركز الأول بقيمة 54 مليون درهم، ثم «جي إف إتش» بنحو 23.6 مليونا، بينما تصدر «أبوظبي التجاري» النشاط في سوق العاصمة بنحو 37 مليون درهم يتبعه «طاقة» بنحو 35 مليونا.

أجانب ومؤسسات

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والخليجيين نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 16.5 مليونا منها 2.5 مليون للخليجيين، و14 مليون درهم للأجانب، في المقابل اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع بصافي استثمار بلغ 16.5 مليون درهم، منها 8 ملايين للمواطنين، و8.5 ملايين للعرب.

ومالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم، منها 17 مليونا محصلة شراء في أبوظبي، ونحو 43 مليون درهم محصلة شراء في دبي، في المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بصافي استثمار بلغ 60 مليون درهم.

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إفصاحات

Ⅶأعلنت شعاع كابيتال أن إلغاء رخصة الوساطة لشركة شعاع للأوراق المالية التابعة، يأتي تماشيا مع متطلبات هيئة الأوراق المالية والسلع كي تتمكن من استكمال عملية استحواذ شركة المتكاملة للأوراق المالية التي تلقت جميع الموافقات التنظيمية، وقد تم إنجاز جميع المتطلبات التشغيلية وستواصل خدمة عملائها من خلال شركة المتكاملة للأوراق المالية.

Ⅶناقش مجلس إدارة "ديار للتطوير" وضع وهيكلة رأس المال وكلف الإدارة بدراسة الموضوع وعرضه للمناقشة الاجتماع القادم، واطلع على التوقعات المالية للربع الأول وفوض الإدارة للإفصاح عنها بعد انتهاء المدققين من مراجعتهم لها.

Ⅶوافقت الجمعية العمومية لشركة أملاك للتمويل على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير مدققي الحسابات والفتوى الشرعية وميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Ⅶيناقش مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس قرارات بالتمرير الاثنين المقبل فيما يخص تحديث السلطات وصلاحيات الرئيس التنفيذي.