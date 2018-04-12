حميد القطامي رئيساً لمجلس إدارة "دبي التجاري" وأحمد جلفار نائباً

أعلن بنك دبي التجاري عن تعيين حميد محمد عبيد القطامي رئيساً لمجلس إدارة البنك.

وفي بيان له أمس، أكد البنك بأن حميد القطامي قد انضم إلى مجلس إدارة البنك في مارس 2015 حاملاً معه عدة سنوات من الخبرة الحكومية البارزة.

يشغل حميد القطامي منصب المدير العام لهيئة صحة دبي بالإضافة إلى عمله في مجلس إدارة العديد من المؤسسات الحكومية والاتحادية الأخرى.

كما شغل منصب وزير التعليم ووزير الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة من بين العديد من المناصب الرفيعة الأخرى.

وقد تقدم حميد القطامي بالشكر للرئيس السابق سعيد أحمد غباش على جهوده الدؤوبة في تنمية البنك بشكل كبير منذ توليه منصب رئيس مجلس الإدارة فــي عــام 2012.

كما قام المجلس بتعيين أحمد عبد الكريم جلفار نائباً للرئيس. ويشغل أحمد جلفار منصب المدير العام لهيئة تنمية المجتمع، وهو عضو مجلس إدارة في عدد من المؤسسات الأخرى بما فيها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).

كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة "اتصالات" ورئيس مجلس إدارة "الثريا للاتصالات".