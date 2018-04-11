«كوانتوم يوروستار» تستثمر 200 مليون درهم بقطاع حلول الطاقة في الإمارات

قال فادي الفارس، مدير حلول إدارة الطاقة في «كوانتوم يوروستار» لحلول الطاقة (كيسكو)، إن الشركة تستهدف استثمار 200 مليون درهم في قطاع حلول تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وأنظمة الإضاءة الذكية في الإمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف في تصريحات لــ"البيان الاقتصادي" على هامش قمة "ريتروفيت تك دبي" أمس بدبي، إن قيمة المشاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها خلال العام الجاري تصل إلى 60 مليون درهم.

وأوضح أن "كوانتوم يوروستار" تعتزم توسيع نطاق أعمالها لتشمل أبوظبي ورأس الخيمة خلال العام المقبل، بالإضافة إلى السعودية حيث شاركت بالفعل في العديد من المناقصات لمشاريع ضخمة.

وبين أن حلول الشركة تتوزع بين تقنيات الخلايا الشمسية وإعادة تأهيل وتحديث المباني القائمة بأنظمة ذكية للتحكم في التكييف والإنارة ورصد معدل استهلاك المياه والكهرباء بشكل لحظي والتي يتم تركيبها وربطها بوحدة تحكم مركزية، بما يتيح متابعة متواصلة لمعدل الاستهلاك.

ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من المباني القائمة في دبي والتي هي بحاجة لإعادة التأهيل، وخاصة المباني التي شُيدت قبل العام 2010، مشيراً إلى أن كل مبنى مضى على تشييده أكثر من 8 سنوات فهو مبنى يحتاج لإعادة التأهيل حيث يعاني عدة مشكلات من بينها العزل الحراري وأنظمة الإنارة القديمة وانعدام أنظمة التحكم في استهلاك الطاقة وتسرب المياه.