الأسهم تربح 4.2 مليارات بدعم «العقار» و«البنوك»

استمرت أسواق الأسهم في صعودها للجلسة الثانية على التوالي بختام تداولات أمس حيث وصلت مكاسبها إلى 4.2 مليارات درهم بدعم من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، فيما لا تزال مستويات السيولة تراوح مكانها دون 400 مليون درهم.

وارتفع سوق دبي 0.25% أو ما يعادل 7.67 نقاط ليغلق عند 3089.8 نقطة مدعوماً بصعود سهمي «دبي الإسلامي» و«إعمار العقارية» و«إعمار مولز»، بينما ربح سوق أبوظبي نحو 46.6 نقطة أو ما نسبته 4711.84 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 32 شهراً مع ارتفاع أسهم «أبوظبي الأول».

ووصلت السيولة الكلية في السوقين إلى 335.5 مليون درهم، موزعة بواقع 200.5 مليون في دبي و134.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى تداول 186.4 مليون سهم منها 114.3 مليوناً في دبي و72.18 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 3123 صفقة.

شراء

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، إن الأسواق المحلية أغلقت خضراء للجلسة الثانية على التوالي مع تحول الشعور العام في السوق من متحفظ إلى إيجابي نتيجة عمليات شراء على الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار.

وأضاف دياب لـــــ«البيان الاقتصادي»، إن بقاء أسعار النفط مرتفعة، والتوقعات الاقتصادية القوية للاقتصاد الوطني، إضافة إلى التوزيعات الجيدة على بعض الأسهم، كانت من الأسباب الرئيسة وراء عودة موجة الشراء الحالية، لكن يبدو أن السوق ينقصه عودة الثقة واتخاذ القرار الاستثماري الصائب مع وجود حالة ترقب لإعلانات الأرباح عن الربع الأول من السنة الحالية لاتخاذ القرار الاستثماري.

وأوضح دياب أن الأسواق انتعشت بعض الشيء في الجلستين الماضيتين لكن لا يزال التردد والقلق يسيطران على معنويات المستثمرين على الرغم من وجود فرص مغرية بعض الشيء في ظل أرباح عام 2017 الجيدة، والأنباء الإيجابية المتعلقة بالتحضير الجيد لاكسبو 2020 والذي من يتوقع له نجاح كبير يفوق التوقعات.

ولفت دياب إلى أن مؤشر سوق دبي في حاجة لإظهار زخم إيجابي فوق خط المقاومة الأولي عند 3140 نقطة للتقليل من خطر التراجع والتنبؤ بصعود آخر نحو المستوى التالي عند 3220 نقطة، أما في حال الفشل في ذلك، فقد نرى ضغوطاً بيعية باتجاه المستوى النفسي عند 3000 نقطة.

قاد صعود سوق دبي ارتفاع سهم «بنك دبي الإسلامي» بنسبة 2.43% و«إعمار العقارية» بنحو 1.25% مع تصدره النشاط بالقيم بأكثر من 67.5 مليون درهم بعد تداول 11.9 مليون سهم، إلى جانب صعود «إعمار مولز» 0.48% واستقرار «دبي للاستثمار» في مقابل هبوط «أرابتك» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.45% و0.48% على التوالي، بينما تصدر «العربية للطيران» النشاط بالكميات بنحو 20.8 مليون سهم وأغلق مرتفعاً 0.83%.

دعم

وأوضح دياب أن مؤشر سوق أبوظبي من الممكن أن يحاول كسر منطقة المقاومة عند 4670 - 4715 نقطة للوصول الى 4900 نقطة. في حين أن التراجع دون خط الدعم عند 4550 نقطة قد يقود الى رؤية أضعف الأمر الذي قد يضغط على مستوى الدعم القوي التالي عند 4485 نقطة.

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 2.02% لأعلى مستوياته منفذ فبراير 2015، مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 32.7 مليون درهم، إلى جانب ارتفاع «طاقة» بنسبة 5.38% و«أبوظبي التجاري» 3.74% و«الاتحاد الوطني» 2.77%، فيما استقر «اتصالات» و«الدار العقارية» دون تغيير، فيما تصدر «دانة غاز» النشاط بالكميات بنحو 21.3 مليون سهم وانخفض 1.05%.

إفصاحات

Ⅶأعلنت "أرابتك القابضة" عن قائمة المرشحين لانتخابات عضوية مجلس الإدارة المقرر إجراؤها في الجمعية العمومية السنوية للشركة 16 أبريل الجاري وهي كما يلي: محمد ثاني مرشد الرميثي، ومحمد حمد المهيري، وخليفة عبدالله الرميثي، وسعيد محمد المحيربي، وغنام بطي المزروعي، وطارق أحمد المسعود المحيربي، وخليفة علي عبدالله القمزي.

Ⅶأقرت "عمومية" شركة عُمان للتأمين اقتراح توزيع 10% من قيمة رأس مال الشركة أرباحاً نقديةً على المساهمين عن عام 2017، كما اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي.

Ⅶدعا مجلس إدارة شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية 26 أبريل الجاري للنظر في المخالفات القانونية في الشركة، والتصرف بشأنها، والنظر في تخفيض مساهمي (شركة مباشر) من رأس مال الشركة، بإلغاء عدد أسهم يوازي (111-122) مليون سهم، الناتجة عن تقييم (شبكة التجارية العالمية).

Ⅶوافقت الجمعية العمومية للبنك العربي المتحد على عدم توزيع أرباح عن 2017، وإنشاء برنامج واحد أو أكثر لإصدار أوراق مصرفية متوسطة الأجل وأوراق تجارية وشهادات إيداع، وطرحه للاكتتاب عام وخاص في الأسواق المالية خارج الدولة بقيمة مليار دولار.

عزيزي المستثمر، حملة السندات لهم الحق في الحصول على فوائد السند دورياً، والحصول على أصل الدين عند حلول الأجل، وامتياز الحصول على مقابل دينهم على المساهمين في حال تصفية الشركة، ومباشرة الدعوى المدنية ضد مجلس إدارة الشركة إذا ما لحق بهم ضرر، ولا يحق لحامل السندات التصويت في الجمعية العمومية أو الحصول على نصيب من الأرباح. (هيئة الأوراق المالية والسلع).