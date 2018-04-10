«أمانات» تستهدف فرصاً خارج أسواق «التعاون»

أعلنت شركة «أمانات» القابضة عن استراتيجيتها الاستثمارية المحدثة التي تستهدف استكشاف فرص واعدة في أسواق جديدة وتعزيز قدراتها التشغيلية مستندة إلى خبرتها الواسعة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم.

وعلى إثر قيامها بتقييم أعمالها والفرص الاستثمارية المرتقبة، عمدت «أمانات» إلى وضع استراتيجية استثمارية محدثة، ترتكز على الأسس الثلاثة التالية: الاستثمار في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وذلك من خلال مواصلة الاستثمار حصراً في مجالي الرعاية الصحية والتعليم، وبشكل خاص في المجالات المربحة ثم توسيع النطاق الجغرافي عبر الاستثمار في شركات رائدة تتمتع بمقومات للنمو، ضمن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وأخيراً الاستثمار النشط من خلال زيادة نسبة الاستثمار في ملكية الشركات من خلال الاستحواذ على حصص أقلية مؤثرة أو حصص أكثرية، وذلك بغرض تعزيز النمو وتنمية عوائد المساهمين.

وقال حمد عبدالله الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة «أمانات»: «قامت الشركة منذ انطلاقتها ببناء أرضية صلبة وتأسيس محفظة استثمارية رائدة من الشركات عالية الجودة والعاملة في مجالي الرعاية الصحية والتعليم.

واستناداً إلى ذلك، قمنا بتحديث الاستراتيجية الاستثمارية بغية الاستفادة من بروز فرص استثمارية جديدة وتوفير مزيد من القيمة لمساهمينا وشركائنا على حد سواء. مرتكزين في ذلك على عناصر القوة الرئيسية التي تتمتع بها الشركة، والمتمثلة في تركيز نشاطاتها على الاستثمارات طويلة الأمد في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم. إن هذه الاستراتيجية المحدثة ستمكننا من تطوير محفظة استثمارية متنوعة.»

حصص أكثرية

وقال الدكتور شمشير فاياليـل، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «أمانات»: «إننا ندخل اليوم مرحلة جديدة في مسيرة أمانات عبر استراتيجيتنا للاستثمار النشط في قطاعي التعليم والرعاية الصحية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها، ومن خلال زيادة حصص الاستثمار إلى حصص أقلية مؤثرة أو حصص أكثرية في شريحة مختارة من الشركات الرائدة.

وسنواصل سعينا الدائم نحو الاستثمار في شركات رائدة تتمتع بمزايا تنافسية مستدامة وإمكانات واسعة للنمو.» وكانت أمانات قد تمكنت خلال السنوات الثلاث الماضية من الاستحواذ على أربع شركات رائدة في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت قيمة استثمار أمانات فيها ما مجموعه 1.1 مليار درهم من رأس مالها المدفوع والبالغ 2.5 مليار درهم.

حصة منفعة

ومنذ ديسمبر 2017 قامت أمانات باستثمار 15.6 % من رأس مالها حيث أعلنت أخيراً عن استحواذها على حصة منفعة بلغت 35 % في «شركة جامعة أبوظبي القابضة»، وهي الشركة الرائدة في قطاع التعليم العالي الخاص في أبوظبي والعين.

كذلك أضحت أمانات أخيراً أكبر المساهمين في «شركة تعليم القابضة»، إحدى أكبر مزودي خدمات التعليم المدرسي على مستوى دولة الإمارات بعد استحواذها على حصة إضافية 5.3 % لترفع إجمالي ملكيتها في الشركة إلى 21.7 %.

وقامت أمانات أخيراً بتحويل 700 مليون درهم من السيولة النقدية من الودائع التقليدية إلى ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة عبر بنوك إسلامية عاملة في دولة الإمارات ليصل بذلك إجمالي حجم ودائع واستثمارات الشركة المتوافقة مع أحكام الشريعة إلى نحو 1.8 مليار درهم تمثل 73 % من إجمالي أصولها.