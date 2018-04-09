«أدنوك للتوزيع» تقر توزيع 735 مليون درهم

اعتمد مساهمو شركة «أدنوك للتوزيع»، أكبر مزود للوقود بالتجزئة ومشغّل أوسع شبكة لمتاجر التسوق في الدولة، أمس توزيع أرباح بقيمة 735 مليون درهم (5.88 فلساً للسهم الواحد) وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للشركة بعد إدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

كما أقر المساهمون التقرير الصادر عن مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017، والميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، كما تمت خلال الاجتماع إعادة تعيين «ديلويت وتوش» كمدقق حسابات أدنوك للتوزيع.

طرح

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، رئيس مجلس إدارة أدنوك للتوزيع، خلال اجتماع الجمعية العمومية، إن نجاح الطرح العام الأولي والنتائج التي تم الإعلان عنها للربع الأخير من عام 2017 وللعام الماضي ككل، تؤكد بأن أدنوك للتوزيع تتمتع بوضع قوي ومستقر مالياً، وذلك بفضل زيادة الإيرادات، وتعزيز هوامش الربح، والفرص الكبيرة والواعدة للنمو المستقبلي.

وأضاف معاليه: يتماشى توزيع الأرباح الذي تم اعتماده اليوم مع سياسة توزيع الأرباح التي أعلنتها الشركة عند إدراجها. ومن المهم الإشارة إلى أن النسبة المستهدفة لتوزيع الأرباح التي تم إعلانها في نوفمبر الماضي تضع الشركة في مصاف أبرز الشركات المدرجة في المنطقة، وذلك بما يؤكد حرصنا على مكافأة ثقة مساهمينا.

وأوضح معالي الدكتور سلطان الجابر أن فريق إدارة أدنوك للتوزيع قام قبل الطرح العام بوضع استراتيجية واضحة للنمو تركزت على إثراء الخيارات والخدمات التي توفرها الشركة لعملائها سواء بالنسبة للوقود أو الخدمات الأخرى، بالتزامن مع تعزيز كفاءة إدارة النفقات، مؤكداً أنه»يحق لنا أن نفخر بإنجاز هذه الالتزامات قبل الموعد المحدد.

إنجازات

وتضم أبرز إنجازات شركة أدنوك للتوزيع خلال عام 2017 كلاً من: افتتاح 24 محطة خدمة في دولة الإمارات، إضافةً إلى خطط افتتاح 13 محطة في عام 2018، منها عدد من المحطات في دبي وذلك للمرة الأولى، حيث بدأ بالفعل تشييد ثلاث منها. كما أعلنت الشركة مبادرة «أدنوك فليكس» لتعزيز خيارات العملاء فيما يتعلق بكيفية ومكان تزودهم بالوقود.

كما عقدت الشركة اتفاقية مع علامة «جيان» العالمية المختصة في مجال تجارة التجزئة وذلك لتوفير منتجات وأصناف وتصاميم جديدة، وكذلك إدارة سلاسل التوريد في عشرة متاجر تجزئة تابعة لأدنوك للتوزيع التي ستحمل علامتها، وذلك في إطار المبادرات الهادفة لتحسين قطاع متاجر التسوق التابعة للشركة.

معايير

وطبّقت الشركة مجموعة من المعايير لتعزيز كفاءة إدارة النفقات، منها على سبيل المثال خفض المصاريف الرأسمالية لبناء المحطات الجديدة بنسبة تصل حتى 40% بحلول عام 2019، مع التزام أعلى معايير السلامة، والحفاظ على مستوى جودة تجربة العملاء والمكانة المرموقة لهوية أدنوك. ويجري العمل أيضاً على تحقيق نقلة نوعية في هيكلية أدنوك للتوزيع وثقافتها المؤسسية، وذلك لضمان الارتقاء المستمر بالأداء المتميز وإرساء أسلوب التفكير التجاري.

وأكّد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر أن «أدنوك للتوزيع» ستستمر في التركيز على تقديم أفضل الخدمات بما يضمن تعزيز الأداء المالي وتحسنه المستمر، كما ستواصل إدارة الشركة تنفيذ استراتيجية النمو، وتطوير ثقافة الشركة بما يضمن الارتقاء بأداء الموظفين، والتركيز بصورة أكبر على خدمة العملاء، مشدداً أن مجموعة أدنوك وبصفتها المساهم الأكبر بنسبة 90%، لديها التزام راسخ وثابت بنجاح «أدنوك للتوزيع» وستعمل على تسخير كافة الموارد والإمكانيات لضمان استمرار النمو والنجاح والتميز.

استراتيجية

بدوره، أكد المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أن إدارة الشركة تركز كافة جهودها على مواصلة تحقيق التزاماتها على النحو الأمثل.

وقال: «استراتيجية نمونا واضحة ونحقق أهدافنا قبل مواعيد استحقاقها. ونحن على ثقة بأن تقديم مزيد من خيارات التزود بالوقود لعملائنا من خلال «أدنوك فليكس»، والارتقاء بتجربة متاجر التسوق التابعة لنا عبر عقد الاتفاقيات مع علامات مرموقة مثل علامة «جيان»، سوف يسهم، إلى جانب تحسين كفاءة نفقاتنا، في استمرار تحقيق مزيد من الإيرادات والنمو». وأضاف سعيد الراشدي: «إلى جانب تنفيذ استراتيجية النمو، نواصل التحول بخطى سريعة على مستوى هيكليتنا الداخلية وعملياتنا وثقافة العمل لدينا لضمان مشاركة جميع موظفينا في مسيرة الارتقاء بالأداء وتحقيق النمو المستقبلي المستدام».

استثمار 700 مليون وفتح 3 محطات في دبي العام الجاري

قال سعيد الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «أدنوك للتوزيع»، إن الشركة رصدت استثمارات محلية بنحو 700 مليون درهم في العام الجاري 2018، بهدف إنشاء 13 محطة داخل الدولة اضافة الى استثمارات في البني التحتية للمحطات وتقديم خدمات جديدة.

وأضاف الراشدي، في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء الجمعية العمومية أمس، أن «أدنوك للتوزيع» تستهدف التوسع داخلياً وخارجياً خلال العام الجاري مبيناً أن الشركة بصدد افتتاح 3 محطات في دبي في الربع الأخير من العام الجاري اضافة إلى محطة في السعودية قبل نهاية النصف الأول من العام الجاري، ونحو 9 محطات أخري في المناطق الشمالية.

وأوضح أن الشركة تدرس التوسع خارجياً إلى جانب السعودية في دول مثل مصر والأردن والمغرب وباكستان، متوقعاً نمو حجم أعمال الشركة بنحو 3% خلال العام الجاري.

تصميمات

وأشارالراشدي إلى أن الشركة تعمل حالياً على وضع تصميمات للمحطات الجديدة التي تعتزم إنشاؤها من شانها خفض الكلفة 10 إلى 20% خلال العام الجاري، على ان تنخفض بنسبة بين 30 الى 40% في العام 2019 مقارنة بتكاليف المحطات السابقة مؤكداً أن التصاميم ستكون منافسه بحيث يتم استخدام كميات اقل من الألومنيوم والبلاستيك.

وأشار الراشدي إلى أن «ادنوك للتوزيع» تعتبر المزود الوحيد للوقود في إمارتي ابوظبي والشارقة، مبينا أن الشركة تركز حالياً على تدريب العملاء على الخدمات المميزة التي تقدمها الشركة.

وأوضح الراشدي أن نسبة التوطين في الشركة تصل الى 70% في الوظائف القابلة للتوطين، مضيفا ان الشركة تهدف خلال الفترة القادمة الى تحقيق أرباح مجزية للمساهمين.

ترسية

من جانبه، قال عبد الله سالم الظاهري، مدير دائرة التسويق التجاري في مجموعة «أدنوك» وعضو مجلس إدارة في شركة «أدنوك للتوزيع»، انه تم ترسية الاعمال الانشائية لثلاث محطات تابعة لأدنوك للتوزيع في إمارة دبي.

وأضاف الظاهري ان الأعمال الانشائية بدأت فعليا في محطتين في دبي منها مشيرا انه وفقا للعقود التي تم إرسائها فأنه من المقرر ان تبدأ المحطات الثلاث العمل قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الظاهري إلى أن «أدنوك للتوزيع» ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز الخدمات المقدمة للعملاء وتتضمن «الخدمة الذاتية» وخدمة «محطتي»، مشيراً إلى أن «أدنوك» تسعي دائما إلى إيجاد خيارات جيدة للمستهلك.