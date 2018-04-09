عمومية «أرامكس» تقر توزيع 238.7 مليون أرباحاً نقدية

أقرت الجمعية العمومية لشركة «أرامكس»، أمس، توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 16.3% من رأس المال المدفوع عن عام 2017 تعادل 16.3 فلساً للسهم بقيمة إجمالية 238.7 مليون درهم.

وتمثل الأرباح الموزعة 55% من الأرباح الصافية للشركة في العام الماضي، وتصل نسبة العائد على السهم 4%، وفقاً لحسابات «البيان الاقتصادي».

وقال عبدالله المزروعي رئيس مجلس الإدارة، إن الأداء القوي في العام الماضي جاء بشكل رئيسي نتيجة النمو الكبير لأنشطة التجارة الإلكترونية عبر الحدود عالمياً التي لا تزال محرك النمو الرئيسي لخدمات النقل السريع.

وأضاف في كلمته خلال العمومية، إنه من الملاحظ تحقيق انتعاش أيضاً في خدمات الشحن لا سيما تلك الموجهة لقطاع النفط والغاز خلال الربع الرابع من 2017 ما يوفر فرصاً مهمة لتوسيع الأعمال في هذا المجال.

ولفت عبدالله المزروعي إلى أن عام 2018 يحمل معه آفاق نمو واعدة في ظل الازدهار المستمر الذي تشهده التجارة الإلكترونية عالمياً ولكن مع توخي الحذر بشأن البيئة التنافسية المتغيرة التي تتطلب أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في تلبية توقعات العملاء.

مبادرات استراتيجية

وأوضح رئيس مجلس إدارة «أرامكس» أن الشركة تركز خلال العام الحالي على عدد من المبادرات الاستراتيجية الرئيسية التي تهدف إلى تحويل الشركة إلى مؤسسة قائمة على التقنية مع تعزيز الكفاء التشغيلية من خلال برامج إعادة هيكلة التكاليف.

وأضاف المزروعي أن الشركة ستواصل دراسة وتقييم مختلف فرص الاستحواذ حيث تدرس بين صفقتين إلى ثلاثة استحواذات سنويا تمكنها من توسيع نطاق الأعمال وتحسين القدرات عبر مجموعة الخدمات والمنتجات المقدمة للعملاء.

تحسين الخدمات

ومن جهته قال بشار عبيد الرئيس التنفيذي للشركة، إن النمو الكبير الذي تشهده أنشطة التجارة الإلكترونية عالمياً وإقليمياً سيستمر في 2018 وما بعدها الأمر الذي يشجع على مواصلة التركيز على تلبية متطلبات القطاع.

وأضاف: سنعكف على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء في جميع مراحلها بما في ذلك حلول التوصيل إلى الوجهة النهائية، وسنعمل على تحقيق ذلك عبر تبسيط العمليات التشغيلية المعقدة من خلال تحديث الحلول التقنية، وهذا سينعكس على النتائج المالية كونها ستؤدي إلى خفض التكاليف من جهة وتعزيز الإيرادات من جهة أخرى.

وتابع بشار عبيد أن الشركة ستعمل خلال هذا العام على تقييم ودراسة فرص الاستحواذ المناسبة التي تمكنها من تعزيز حضورها وتطوير قدراتها، حيث ستواصل توسيع نطاق حضورها الجغرافي حسب الخطة المعتمدة عن طريق الاستحواذات ومنح الامتيازات التجارية لأطراف مؤهلة وتمتلك قدرات تنافسية عالية.

ووافقت العمومية على إقرار ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتصديق عليها.

وسجلت الشركة نمواً في صافي أرباحها خلال 2017 بنسبة 2% لتصل إلى 435.4 مليون درهم، مقابل 426.6 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2016.