بلومبيرغ تتوقع عاماً نشيطاً زاخراً بالصفقات في المنطقة

توقعت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن يشهد العام الحالي رواجاً في حركة السوق في منطقة الشرق الأوسط، وأن يزخر بعمليات العرض العام الأولي (إطلاق الأسهم وطرحها للاكتتاب في أسواق الأوراق المالية لأول مرة) والصفقات، خاصة صفقات الاندماج والاستحواذ. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس، وذكرت فيه أن بنوك المنطقة تشهد خلال العام الجاري زخماً ملحوظاً ونمواً متسارعاً على خلفية عمليات العرض العام الأولي وصفقات الاندماج والاستحواذ التي جرت في المنطقة خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغت قيمتها 3.2 مليارات دولار و4.2 مليارات دولار على الترتيب.

وأشارت إلى أن أبوظبي تعد أحد أبرز اللاعبين في هذه الحركة النشيطة ومن المتوقع أن تواصل مساهمتها في نشاط السوق من خلال عمليات العرض العام الأولي المتوقع أن تجري في أبوظبي خلال العام الجاري.