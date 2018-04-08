جهات حكومية بالشارقة تبحث تسهيل خدمات المستثمرين

بحث مسؤولو دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية بالإمارة، تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهم، انطلاقاً من حرص جميع الأطراف للمساهمة البناءة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة، وذلك بالاستخدام الأمثل للموارد التقنية والبشرية، وتوفير كل الخدمات وتسهيلها على المستثمرين.

جاء ذلك خلال استقبال سلطان عبدالله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة كلاً من عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وثابت سالم عبيد الطريفي الشامسي مدير عام بلدية مدينة الشارقة، ومروان السركال المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومحمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» بمقر الدائرة الرئيسي. وأكد السويدي أهمية هذه اللقاءات، التي تعزز التعاون والتنسيق المشترك للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.

وتم خلال اللقاء استعراض الخطط الاستراتيجية للجهات المعنية ذات الصلة بالعمل الاقتصادي والتحديات، التي تواجه التنمية الاقتصادية في الإمارة والمحفزات اللازمة لاستقطاب الاستثمار في الإمارة ووضع برامج لتنشيط الاستثمار.

وقال عبدالله سلطان العويس: إن الاقتصاد الإماراتي يواصل نموه بمؤشرات إيجابية وبمعدلات مرضية تعكس نجاح سياسة الدولة في التوجه نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يرتكز على محاور رئيسة في تنويع الدخل والموارد وجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتنمية القطاعات غير النفطية من صناعة تحويلية وتجارة خارجية أساسها نمو الصادرات، إضافة إلى تأسيس وتطوير خدمات لوجستية ومصرفية وسياحية بجانب التطوير العقاري والنقل والمواصلات والاتصالات.