«أبوظبي الإسلامي» يحصد جائزة عن ريادته في الأمن الإلكتروني 2018

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي، جائزة خلال حفل توزيع جوائز مديري أمن المعلومات لعام 2018 تقديراً لريادته في تطوير واعتماد تقنيات وبرامج متطورة لحماية موظفيه وعملائه من تهديدات الهجمات الإلكترونية وتسلم الجائزة إلياس كوليانكال، المدير التنفيذي لأمن المعلومات للمجموعة لدى المصرف.

وقال إلياس كوليانكال: «يتخذ «أبوظبي الإسلامي» الاحتياطات اللازمة لتعزيز دفاعاته ضد تهديدات الأمن الإلكتروني ويعمل بشكل وثيق مع عملائه لمساعدتهم على حماية معلوماتهم الشخصية والمالية من خلال الحملات التوعوية ضد الاحتيال الإلكتروني ، نستثمر في تطوير إجراءات الحماية للتعاملات المصرفية».