«بتكوين» تتراجع وتسجل خسائر أسبوعية 4%

انخفضت أسعار عملة «بتكوين» الرقمية متجهة لتسجيل خسائر أسبوعية جنباً إلى جنب مع باقي العملات الرقمية، ورغم محدودية خسائر السوق هذا الأسبوع شهدت العملات الرئيسية الأربع تراجعاً ملحوظاً.

وخلال تعاملات أمس هبطت «بتكوين» نحو 1.9% إلى 6646 دولاراً، مسجلة خسائر أسبوعية بأكثر من 4%. وتراجعت عملة «إثريوم» بنسبة 2.80% إلى 372 دولاراً وانخفضت «الريبل» بنسبة 2.90% إلى 48 سنتًا، فيما هبطت «بتكوين كاش» بنسبة 2.75% إلى 628 دولاراً وبلغت خسائرها الأسبوعية 13%.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية 252 مليار دولار، بانخفاض قدره 4.5 مليارات دولار تقريباً عما كانت عليه عند بداية تعاملات الإثنين الماضي.

وشهدت أسعار العملات الرقمية تقلبات واسعة خلال الأسابيع الأخيرة كما فقدت الكثير من قيمتها السوقية بعد سلسلة من التراجعات في أسعارها فيما تتزايد التحذيرات من بنوك مركزية ومؤسسات عالمية من فقاعة العملات الرقمية والخسائر الفادحة التي تنتظر المتعاملين والمضاربين على أسعارها.