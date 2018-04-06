سوق أبوظبي إلى أعلى مستوياته في 15 شهراً ودبي يتماسك

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يزيد على 4.8 مليارات درهم في ختام تداولات، أمس، وسط عمليات شراء انتقائية طالت بعض الأسهم القيادية.

وحلّق سوق أبوظبي نحو أعلى مستوياته في 15 شهراً مع صعود «بنك أبوظبي الأول» و«اتصالات»، بينما تماسك سوق دبي مع صعود «إعمار للتطوير» و«أرابتك». وربح سوق أبوظبي نحو 79.6 نقطة أو 1.73% وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في 8 أشهر ليستقر عند 4688.57 نقطة محققاً أعلى مستوياته منذ يناير 2017 بينما تراجع سوق دبي 0.25%.

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن الأسواق تترقب بشدة أخباراً ومحفزات إيجابية من الشركات المدرجة تحفز المساهمين على إعادة الاستثمار وضخ مزيد من السيولة لا سيما وأن البيانات الإيجابية تعد ملاذاً للخروج من حالة الضعف التي تشهدها الأسواق حالياً.

وتحسنت سيولة السوقين نسبياً مع عودتها للاقتراب من 400 مليون درهم. ودعم سهم «أبوظبي الأول» صعود سوق العاصمة مع ارتفاعه 3.77% مسجلاً أعلى مستوياته في 3 سنوات ونصف السنة، إلى جانب صعود «الدار» 0.97% و«اتصالات» 0.29%، بينما ضغط سهما «دبي للاستثمار» و«إعمار» على سوق دبي.