«الإمارات الإسلامي» يوفر 20 ضعف الراتب الشهري تمويلاً لمتعامليه

أعلن «الإمارات الإسلامي»، أنه أصبح بإمكان متعامليه الحصول على تمويل شخصي يصل إلى 20 ضعف الراتب الشهري، ويسري هذا العرض الخاص حتى 8 مايو المقبل.

ويمكن للمتعاملين من مواطني دولة الإمارات والمقيمين الذين يبلغ راتبهم الشهري 7500 درهم وأكثر الاستفادة من هذا العرض للحصول على أسعار تنافسية وتمويلات ضخمة، إضافة إلى خيار تأجيل الدفعة الأولى. وتلائم هذه الحملة جميع احتياجات المتعاملين، سواء من الراغبين بزيادة تمويلهم الحالي، أو بتحويل تمويلهم من بنك آخر إلى «الإمارات الإسلامي» للحصول على مبلغ أعلى، أو الباحثين عن التمويل للمرة الأولى.

وقال وسيم سيفي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وبعده موسم العطلات الصيفية، يتجه المتعاملون للبحث عن خيارات التمويل المثلى لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

ومن هذا المنطلق، يسعدنا أن نعلن عن إطلاق هذا العرض المتميز الذي يتيح لمتعاملينا فرصة الحصول على تمويل شخصي يصل حتى 20 ضعف راتبهم الشهري. وعلاوة على ذلك، نتوقع من المتعاملين اغتنام هذا العرض المجزي، سواء لسداد ديونهم أو التخطيط لرحلة أو الاستثمار في بلدانهم، وذلك بفضل إجراءاتنا السريعة التي تكاد تخلو من المعاملات الورقية ومبالغ التمويل الكبيرة التي نقدمها لهم».

ولطالما كان «الإمارات الإسلامي» لاعباً بارزاً في فئة التمويل الشخصي، إذ يقدم لمتعامليه أفضل الأسعار والمزايا والعروض. وقد حصد المصرف مؤخراً جائزة «أفضل مزود لخدمات التمويل الشخصي الإسلامي للعام 2017» من موقع YallaCompare، موقع المقارنة المالية الرائد في منطقة الشرق الأوسط.