تباين أسواق الأسهم مع استمرار شح السيولة

استمرت أسواق الأسهم في التحرك أفقياً بختام تداولات أمس مع استمرار غياب المحفزات وشح السيولة في وقت يترقب فيه المستثمرون انطلاق مارثون نتائج الربع الأول الذي يعول عليه الكثيرون لاستعادة زخم النشاط.

وهبط سوق دبي بنسبة 0.3% أو ما يعادل 9.24 نقاط ليغلق عند 3.091.15 نقاط مع انخفاض أسهم «دبي للاستثمار» و«إعمار العقارية»، بينما ربح سوق أبوظبي 23.7 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليستقر عند 4608.97 نقاط مع ارتفاع أسهم البنوك يقودها «أبوظبي الأول».

وبقيت السيولة عند مستوياتها المتدنية مع بلوغها 258 مليون درهم موزعه بواقع 156.6 مليوناً في دبي و101.39 مليون في أبوظبي، وجرى تداول 148.4 مليون سهم منها 96.5 مليوناً في دبي و51.8 مليوناً في أبوظبي من خلال تنفيذ 2887 صفقة.

تصحيح

وقال رائد دياب نائب رئيس قسم البحوث لدى «كامكو» للاستثمار، لا يزال سوق دبي يسجل مستويات متدنية خلال هذه الفترة مع غياب السيولة الكافية للتنبؤ بارتفاع المؤشر أو التأسيس لمرحلة جديدة من الصعود مع استمرار غياب المحفزات، مضيفاً: قد نرى بعض عمليات الشراء في الفترة القصيرة القادمة بهدف التصحيح مع بلوغ العديد من الأسهم مستويات مغرية واستباقاً لإعلانات الأرباح الربع سنوية للعام 2018.

وأوضح دياب لـ «البيان الاقتصادي» أن حاجز المقاومة الأولي لمؤشر سوق دبي يقع عند 3140 نقطة، حيث إن اجتيازه قد ينبئ ببعض الزخم الإضافي باتجاه 3220 نقطة وربما 3315 نقطة، أما على الجانب الآخر، فإن استمرار الضعف قد يقود إلى الضغط على المستوى النفسي عند 3000 نقطة.

وجاء تراجع سوق دبي بضغط هبوط «دبي للاستثمار» بنسبة 1.87% و«إعمار العقارية» بنسبة 0.53% مع تصدره النشاط بالقيم بنحو 41.49 مليون درهم، إلى جانب انخفاض «الاتحاد العقارية» بنسبة 1.12% و«داماك» بنسبة 0.33%.

وتصدر سهم «دي إكس بي» النشاط بالكميات بعد تداول أكثر من 14 مليون سهم بقيمة 6.4 ملايين درهم من خلال 127 عملية، وأغلق منخفضاً 3.2%، بينما في المقابل، صعدت أسهم «دريك آند سكل» و«سوق دبي المالي» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 1.18% و0.97% و0.57% و0.47% على التوالي.

محفزات

وأضاف دياب أنه على الرغم من ارتفاع سوق أبوظبي في الجلستين الأخيرتين، إلا أن هناك حاجة إلى رؤية محفزات جديدة تساعد على جذب سيولة للاستمرار بمرحلة الانتعاش الأخيرة، مشيراً إلى أن أرباح الشركات تعتبر من المحفزات التي قد ينتظرها المتداولون في الفترة القادمة والتي من المنتظر أن تكون متفاوتة.

وذكر دياب أن ارتداد مؤشر أبوظبي من مستوى الدعم عند 4485 نقطة علامة إيجابية لكن لا بد من رؤية إغلاق قوي فوق منطقة المقاومة عند 4670 و4715 نقطة للتأسيس لمرحلة تصاعدية جديدة، بينما الانزلاق دون مستوى 4485 نقطة من شأنه أن يعيد الشعور السلبي إلى السوق في محاولة للوصول إلى الهدف الأول عند 4440 نقطة.

وعزز صعود سوق أبوظبي أمس ارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 1.7% إلى جانب غالبية أسهم البنوك من بينها «الاتحاد الوطني» بنسبة 4.82% و«مصرف الشارقة الإسلامي» 2.42% و«بنك أبوظبي التجاري» 0.76%، فيما حد تراجع سهم «اتصالات» و«الدار العقارية» بنحو 0.57% و2.37% على التوالي من وتيرة صعود السوق. وتصدر «الدار» النشاط بالقيم والكميات بعد تداول 13.7 مليون سهم بقيمة 28.3 مليون درهم.

عقود

نشطت التداولات نسبياً في سوق العقود المستقبلية بناسداك دبي أمس بعد تداول 3300 عقد بقيمة 867.04 ألف درهم من خلال 5 عمليات، وانخفضت عقود «الدار العقارية» 2.4%، فيما تراجعت عقود «إعمار» 0.53%.

إفصاحات

Ⅶدعا مجلس إدارة الاتحاد العقارية الجمعية العمومية للانعقاد 19 أبريل الجاري للاطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة والميزانية العمومية للشركة عن العام الماضي.

Ⅶصادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الإمارات للمرطبات على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي 2017، ووافقت على تقرير مدققي الحسابات وميزانية الشركة.

Ⅶ دعا مجلس إدارة شركة أمانات القابضة الجمعية العمومية للانعقاد 22 من أبريل الجاري لمناقشة مقترح المجلس بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 1.5% من القيمة الإسمية لكل سهم (1.5 فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

Ⅶ تنعقد الجمعية العمومية لشركة إشراق العقارية 22 أبريل الجاري للنظر في الموافقة على ترحيل الأرباح عن السنة المالية الماضية إلى السنة المالية 2018.

توعية

عزيزي المستثمر.. عند اتخاذك قراراً ببيع الأسهم أو شرائها، استند إلى متابعتك لأداء الشركات ومطالعتك لبياناتها المالية بما تتضمنه من ميزانية عمومية وقائمة الدخل وبيان التدفقات النقدية، ويمكنك الاستفادة في ذلك من الإفصاحات الدورية والبيانات التي تنشر في الصحف أو يعرضها الموقع الإلكتروني للأسواق المالية. (هيئة الأوراق المالية والسلع).